Ovo je lista najskupljih hrvatskih mladića: Broj jedan vrijedi vrtoglavih 16 mil. eura

U hrvatskom i svakom nacionalnom nogometu često se postavlja pitanje o mladim nogometašima i njihovoj budućnosti. To je i logično jer se mladi igrači stalno rotiraju zbog ograničene dobi do koje ih se smatra mladim igračima. Stoga nas je zanimalo koji su mladi hrvatski nogometaši, igrači do 21 godine, trenutačno najviše na cijeni na svjetskom tržištu.

Vjerojatno ste čuli za Transfermarkt i njegov sustav procjenjivanja tržišne vrijednosti nogometaša, ali možda ne znate da on, ovisno o formi, dobi igrača, klubu, uspjesima i njihovu daljnjem potencijalu, jako često ažurira i mijenja vrijednost igrača. Možemo početi na primjeru uvjerljivo najvrednijeg mladog igrača iz Hrvatske Joška Gvardiola (20) čija je vrijednost u ovo doba prošle godine bila procijenjena na 16 milijuna eura, a u proteklih 12 mjeseci skočila je za devet milijuna i sada iznosi 25 milijuna eura. Ne samo da to Gvardiola čini najskupljim hrvatskim U-21 nogometašem, nego i četvrtim po vrijednosti svjetskim mladim stoperom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 11.10.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine u Katru, skupina H, 8. kolo, Hrvatska - Slovacka. Josko Gvardiol, Ladislav Almasi Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Na drugome mjestu je još jedan mladi talent koji je počeo dobivati priliku u dresu vatrenih, jedan od najvažnijih igrača austrijskog Red Bull Salzburga Luka Sučić (19) koji trenutačno na tržištu vrijedi 13,5 milijuna eura. On je doživio još veći skok u posljednjih godinu dana jer je u veljači 2021. bio procijenjen na tri milijuna eura. Gvardiol i Sučić su jedini hrvatski igrači do 21 godine čija se vrijednost procjenjuje na više od 10 milijuna eura.

Na ljestvici slijede još jedan bundesligaški igrač, ali iz 2. njemačke bundeslige, bivši Hajdukov stoper i mladi reprezentativac Mario Vušković (20) te još jedno Hajdukovo “dite” Stipe Biuk (19) iste procijenjene vrijednosti od 4,5 milijuna eura. Peti na listi (4 milijuna eura) mladi je Bayernov igrač Josip Stanišić (21). Šesto mjesto dijele igrač austrijske Bundeslige Roko Šimić (18) i Dinamov stoper Josip Šutalo (21), a obojica su procijenjena na 3,5 milijuna eura.

Listu 10 najvrednijih hrvatskih U-21 igrača, procijenjenih na po tri milijuna eura, zaključuju vrlo mladi i potentni igrači iz domaćeg dvorišta, Lukas Kačavenda (18) iz Lokomotive, Marko Bulat (20) iz Dinama i Hrvoje Smolčić (21) iz Rijeke koji na ljeto ide u Bundesligu, u Eintracht iz Frankfurta.