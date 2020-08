Španjolci u nevjerici nakon bizarnog poteza Rakitića, u Barceloni ga smatraju neprimjerenim

Bivši kapetan Seville, veznjak Barcelone i hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić na zanimljiv je način proslavio pobjedu Seville u finalu Europske lige.

Javio se uživo u program jedne lokalne televizije gdje je nakon kratkog razgovora s voditeljem potpuno odjeven skočio u bazen.

Ovaj je Rakitićev potez privukao puno pozornosti u Španjolskoj, posebno kod navijača Seville. No, i u Barceloni su vidjeli snimku koja im se nikako ne sviđa.

Mundo Deportivo piše da u Barceloni smatraju da je Rakitićev potez neprimjeren, a neki ga smatraju i provokacijom. Navode i da Barca zbog svega neće produljiti ugovor s vatrenim koji bi se mogao vratiti u Sevillu.

Podsjećamo, Rakitić je i sam osvojio naslov prvaka Europske lige sa Sevillom 2014. godine prije nego što je otišao put Barcelone. Valja istaknuti da je bio jedan od najboljih igrača Seville i da je imao sjajan odnos s navijačima.

Inače, odigrao je 149 utakmica za Sevillu te zabio 32 pogotka uz 41 asistenciju. Sljedeće sezone mu istječe ugovor s Barcelonom, a budući da ima sve manje minutaže baš je Sevilla jedan od klubova koji se spominje kao opcija za njegov nastavak karijere.

Ivan Rakitic, Barcelona Player, throws himself into the pool to celebrate the 6th Europa League Trophy of Sevilla. #FCB 🇭🇷🏊 pic.twitter.com/ML9fGQD1Sg