Španjolci: Beckham želi ujediniti Modrića i Messija. Ima samo jednu prepreku

Jedno od velikih pitanja ovoljetnog prijelaznog roka bilo je potpisivanje novog ugovora hrvatskog kapetana Luke Modrića (38) i Real Madrida. Modrić je tijekom 11 godina u Madridu postao klupska legenda. Po isteku ugovora imao je brojne unosne ponude, ali ipak je odlučio ostati u kraljevskom klubu kako bi zadržao formu za još jedno veliko natjecanje s "vatrenima".

Ipak, nova sezona je stigla, a promjene koje su novopridošli igrači unijeli u vezni red Carla Ancelottija značile su i manju minutažu za Luku Modrića i njegovog dugogodišnjeg suigrača Tonija Kroosa. Španjolski mediji smatraju da bi ovo moglo konačno potaknuti Modrića na odlazak u mirovinu ili odlazak iz europskog nogometa.

Mundo Deportivo u svome tekstu piše o Modrićevoj opciji odlaska u MLS. Podsjetimo, Modrić je nakon treće utakmice nove sezone španjolskoga prvenstva uočen na Hrvatskoj obali , a društvo mu je pravio David Beckham. Legendarni Englez je vlasnik Inter Miamija, kluba u koji je ovoga ljeta otišao Lionel Messi.

Inter Miami owner and former Real Madrid player David Beckham has been pictured on holiday with current star Luka Modric.



(via @caughtoffside) #HalaMadrid #InterMiamiCF pic.twitter.com/u9wA6sU3lT