Southampton se konačno dočepao jednog boda, ali opet bez Mislava Oršića u sastavu

Uvjerljivom i poletnom igrom nogometaši Arsenala su pobijedili i u 27. kolu engleske Premier lige, kao gosti su s 3-0 bili bolji od Fulhama. Već u 15. minuti Arsenal je poveo, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. No, bila je to tek kratka odgoda veselja gostujućih igrača koji su u idućih deset minuta postigli dva pogotka i time trasirali put prema novom slavlju.

Udarcima glavama pogađali su Brazilci, Gabriel u 21. te Martinelli u 26. minuti. Do kraja poluvremena nastavljena je inicijativa gostiju, a pobjeda je osigurana u nadoknadi prvog dijela kada je za 3-0 pogodio Norvežanin Odegaard. U nastavku susreta Arsenal je smirio s napadima i rutinski sačuvao veliku prednost.

Arsenal je vratio prednost od pet bodova koju ima u odnosu na drugoplasirani Manchester City.

Na Old Traffordu su Manchester United i Southampton odigrali 0-0, s tim da je od 34. minute Manchester United imao igrača manje na travnjaku nakon izravnog crvenog kartona Casemira zbog grubog starta. Pogotovo u nastavku susreta nizale su se prilike na obje strane. Tresao se okvir vrata na obje strane, gostujući igrač Walcott je imao situaciju jedan na jedan s De Geeom, no do kraja se mreže nisu tresle.

Kroz cijelu utakmicu hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car je ostao na gostujućoj klupi za pričuve, dok Mislava Oršića nije bilo u kadru momčadi. Unatoč ovom bodu Southampton je i dalje ostao na posljednjem mjestu ljestvice.

Drugi je ovo ligaški kiks Manchester Uniteda nakon 0-7 u prošlom kolu na Anfieldu protiv Liverpoola.

Remizirali su također West Ham i Aston Villa koji su odigrali 1-1. Gosti su poveli golom Watkinsa u 18. minuti, dok je osam minuta kasnije izjednačio Benrahma koji je pogodio s bijele točke.