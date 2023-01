Šoštarić s Lokomotivom lovi prvu pobjedu u Ligi prvakinja, šanse još ima

Rukometašice Lokomotive danas (dvorana Sutinska vrela u 14 sati, prijenos na Arena sportu 2) igraju susret 10. kola elitne skupine Lige prvakinja. U goste dolazi turski sastav Kastamonu koji prevodi hrvatska reprezentativka, kružna napadačica Katarina Ježić. U dosadašnjih devet kola Lokomotiva nije osvojila nijedan bod, dok Turkinje imaju dva. I ta dva su ostvarile upravo pobjedom nad Lokomotivom (26:23).

Motivacije ne nedostaje

– Mi u svakoj utakmici Lige prvakinja idemo po pobjedu, no problem je što igramo u skupini s tri ekipe s lanjskog Final Foura i ostalim dobrim ekipama. Kastamonu nije turska, nego internacionalna ekipa koja u startnoj postavi ima tek dvije turske reprezentativke. Ostale su bivša danska reprezentativka Böhme, naša Katarina Ježić, najbolja igračica Tunisa svih vremena Mouna Chebbah, Brazilka Samara da Silva, pa Carlos koja je igrala u Podravki i Rapidu…

Uvijek postoji način i mogućnost za pobjedu. Moramo odigrati obranu na vrlo visokom nivou jer su one, ipak, pretežito napadačka ekipa. Moramo igrati gusto u obrani jer lopta vrlo često ide na Ježić, s druge strane Carlos može ispucati i 15 lopti po utakmici, a na prošloj utakmici protiv Esbjerga je Mouna Chebbah zabila 13 od 14 šutova.

Dakle, moramo imati i gustoću i dubinu u obrani. Mislim da su moje igračice u vrlo dobroj fizičkoj spremi, a što se tiče želje i motivacije, toga im sigurno ne nedostaje. Iznimno je važno da u svim tim našim igračkim varijantama ne bude previše tehničkih pogrešaka, da u svakoj situaciji kad imamo šansu zabiti gol u šut ulazimo punom snagom i da punom brzinom trčimo u oba smjera. To je jedini način na koji možeš parirati ekipama iz Lige prvakinja – rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

U nekakvoj čudnovatoj priči Lokomotiva još može do šestog mjesta u skupini i plasmana u osminu finala. Naravno, prvi uvjet je pobjeda nad turskim sastavom, a onda se još mora kod kuče pobijediti norveški Storhamar.

Naravno da idemo po prvu pobjedu u Ligi prvakinja. Igramo kod kuće, pred našim gledateljima, u našoj dvorani i cilj nam je pobijediti. Sve drugo za nas ne vrijedi. Sve u našoj igri kreće od obrane i u obrani moramo dati svoj maksimum. Iz dobre obrane onda ide i brzi kontranapad i s takvom igrom ne možemo promašiti. Uz dobru obranu ću sigurno i ja dobro braniti. Neću sada prognozirati broj obrana i postotke, vidjet ćemo na utakmici kako će to izgledati – istaknula je Lena Ivančok, vratara Lokomotive.

Drugi hrvatski klub u Europi, Podravka Vegeta, odigrat će prvo kolo skupine Europske lige. “Kokice” će gostovati u Norveškoj, kod kluba Sola. Utakmica se igra u dvorani Asenhallen, u 18 sati, uz izravni prijenos na Arena sportu 2.

– Sola je klasična ekipa iz norveške lige s jako čvrstom i pokretljivom obranom. Orijentirani su na tranziciju, polukontru i kontru te je to ekipa koja u svom sastavu ima dvije jako dobre igračice na pozicijama lijevog i desnog vanjskog. Trkački dobar tim, kao i ostale ekipe u Europskoj ligi, ali su možda još malo specifičnije jer je to u Norveškoj tradicija i kultura igre. Naša kompletna priprema nije izolirana samo na Solu, našeg prvog protivnika u Europskoj ligi. Mi imamo generalnu pripremu koja je povezana u jednoj socijalnoj komponenti, a to je fanatizam. Moramo biti fanatični u vjeri da možemo odigrati izvrsno Europsku ligu, moramo vjerovati da imamo kvalitetu i da se možemo suprotstaviti izvrsnim timovima, odnosno ekipama koje bi mogle igrati i Ligu prvakinja. Moramo imati fanatičnu disciplinu i fanatičan angažman, a to je ono što ja očekujem i od sebe i od našeg tima. To nam je potrebno da bismo igrali s takvim odličnim ekipama – rekao je Željko Babić, trener Podravka Vegete.

Povratak Franušić

Lea Franušić vratila se u ekipu nakon duge stanke.

– Osjećam se stvarno dobro, rehabilitacija je prošla u najboljem redu. Svi su napravili odličan posao, naš medicinski tim, fizioterapeuti Bojan Savić i Asja Cestar, dr. Rod, kondicijski trener Nikola Golub te im ovim putem zahvaljujem na tome. Spremna sam i jedva sam čekala da stanem na teren i da krenem s curama, a isto tako jedva čekam utakmicu. Što se tiče Sole, složit ću se s trenerom. Izuzetno trkačka ekipa, što i priliči norveškom rukometu – rekla je Lea.