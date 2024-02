Sopić se javio na radiju: 'Prekinuli ste me, prao sam tenisice, izgledaju kao da sam bio na njivi'

Rijeka je nakon pobjede u Velikoj Gorici ostala na vrhu HNL-a. Četiri kaznena udarca na utakmici, dva realizirana, oba od strane gostiju bila su dovoljna za novi trobod momčadi Željka Sopića. Po biblijskom se potopu odigrao taj susret nakon kojeg su akteri s terena davali neke zanimljive izjave.

Teren u Gorici izgledao je poput kaljuže, a možda najbolji opis toga dao je upravo trener Rijeke. Još nakon utakmice pred televizijskim je kamerama rekao kako mu nije jasno da se utakmica uopće odigrala po takvim uvjetima.

Slično je ponovio i dan kasnije, u emisiji na HRT Radio Rijeci "Pod stijenama Kantride".

"Iskreno, sad ste me prekinuli, baš sam prao tenisice", javio se Sopić putem poziva u emisiju pa nastavio: "Pokušao sam ih malo isprati. Više izgledaju kao da sam bio na njivi, u oranju, kao zemljoradnik", kazao je trener Riječana.

Zaista, slike s te utakmice nisu bile dobar predložak za reklamnu kampanju o HNL-u. Utakmicu će svi oni koji su je igrali nastojati čim prije zaboraviti, a Rijeci za sjećanje ostaje pozitivan rezultat.

"U principu, toliko je kiše padalo, trenerski prostor je u Gorici je u blatu. Hlače i tenisice su bile zašpricane pa sam barem malo pokušavao s ručnikom to obrisati. No bila je to borba koju se ne može dobiti", dodao je Sopić.

Otkrio je i kako je znao da je glavni sudac utakmice, Duje Strukan iz Splita u dilemi bi li u jednom trenutku prekinuo utakmicu ili ne.

"To se u jednom trenutku pretvorilo u vaterpolsku utakmicu", rekao je Sopić i potom pohvalio Armadu, navijače Rijeke koji nisu stajali s bodrenjem unatoč nevjerojatno jakoj kiši.

"Oni su nešto nevjerojatno. Ja sam fokusiran na utakmicu, pada kiša, ali onda dignem pogled i vidim ljude kako kisnu, ali i navijaju od prve do zadnje minute. Najmanje što za te ljude mogu napraviti moji igrači je dati im dres. Stvorila se dobra energija između kluba, igrača i navijača."