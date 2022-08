Smith uspješno debitirao, Matković letio, a Hrvatska "preletjela" Bugarsku

Seriju pripremnih utakmica za nastup na Eurobasketu najbolji hrvatski košarkaši započeli su uvjerljivom pobjedom. Na turniru u češkim Pardubicama Hrvatska je s lakoćom pobijedila Bugarsku (98:68) pa će u nedjelju s reprezentacijom domaćina odlučivati o pobjedniku turnira. A Česi su te iste Bugare, dan prije, pobijedili sa 93:60.

Samo u prvoj četvrtini naši suparnici uspijevali su zadržati rezultatsku ravnotežu (20:20) no kada su izabranici Damira Mulaomerovića više stisnuli u obrani klasa više, na hrvatskoj strani, došla je do izražaja.

Svoje prve minute za Lijepu Našu odigrao je Amerikanac Jaleen Smith i nije razočarao. Štoviše, u rubrici "plus/minus" sa sedam asistencija, tri skoka i tri koša, uz centra Ivicu Zubca u prvom je poluvremenu bio najkorisniji igrač našeg sastava.

Nakon dugo vremena, za reprezentaciju je zaigrao i Dario Šarić (10 koševa, 4 skoka, 2 asista) koji je donio dašak napadačkog osveženja. Dakako, Dariju će trebati još utakmica da se vrati u igrački ritam ali i da izbornik Mulaomerović procijeni koliko ga može koristiti na četvorci. A to bi bilo jako važno jer onda ne bi oduzimao centarske minute odličnom Zupcu (12 koševa) i vrlo energičnom Matkoviću (16 koševa, 6 skokova) koji se u svojih 14 i pol minuta uistinu iskazao.

Među korisnijima je bio i Mario Hezonja sa svojih osam koševa, osam skokova i tri asista, a Bojan Bogdanović je više uživao u dodavanjima (8 asista) nego u koševima (4).

Inače, bilo je lijepo vidjeti kako se za svoj status u momčadi odnosno mjesto u reprezentaciji bore oni koji su granični slučajevi, oni koji nisu sigurni da će na Eurobasketu i zaigrati, kao što su razigravači Filipović i Mavra, branič Perković te krilo Marčinković. Perković je zabio 15 koševa (tri trice), Mavra je uknjižio 10 i osvojio dvije lopte, a Filipović je ukrao je dvije lopte u prednjem polju za lagane koševe dok je Marčinković poslovično grizao (7 koševa). A njegov konkurent Ramljak zabio je samo jedan koš no zato je, kada je on bio na parketu, Hrvatska bila u "plus 17".

Inače, najveći plus/minus koeficjent imao je leteći centar Matković (21) koji je bio na parketu kada je Hrvatska otišla na "plus 35" (89:54) zahvaljujući i već spomenutoj agresivnosti Mavre i Filipovića.

Na koncu je izbornik Mulaomerović uspio dati minute svoj 14-orici prijaveljnih igrača a jedino je Gnjidić ostao bez ubačaja. Dakle, koševe za Hrvatsku postigli su Matković 16, Perković 15, Zubac 12, Mavra 10, Šarić 10, Hezonja 8, Marčinković 7, Drežnjak 5, Bogdanović 4, Filipović 4, Prkačin 3, Smith 3 i Ramljak 1.

Kod Bugara, koji su zabili devet trica i koji su igrali bez svojeg najboljeg igrača Vezenkova, prenjačili su Kravish (11) i Petkov (11) te skakač Alipijev (11 skokova).