POSTIGNUT DOGOVOR

Službeno je: Evo gdje ćemo gledati vatrene idućih šest godina

- Ponosni smo na to, jedan od najatraktivnijih sadržaja općenito i bit će to savršena nadopuna sadašnjoj ponudi. To je čast, ali i obaveza da dostavimo na najbolji način i uvjeren sam da kao najgledanija TV platforma možemo pružiti dodanu vrijednost - izrazio je zadovoljstvo Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV