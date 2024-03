Pala je odluka? Derbije u HNL-u sudit će najbolji svjetski suci, ali ne iz ove tri države

Nakon velike afere s VAR snimkama Hrvatski nogometni savez krenuo je u potpunu ofenzivu kada je riječ o očuvanju integriteta i regularnosti domaćeg nogometnog prvenstva. Bruno Marić podnio je ostavku na mjestu šefa Sudačke komisije HNS-a, a nakon toga se krenulo po pomoć izvana.

Rezultiralo je to osnivanjem posebnog povjerenstva koje će paziti na regularnost u komunikaciji između sudaca u VAR sobi i na terenu. A onda je pala odluka da će tri HNL-derbija do kraja sezone suditi elitni suci, oni koji sude Ligu prvaka. Isprva se mislilo da će to biti bosanskohercegovački sudac Irfan Peljto, slovenski dijeljitelj pravde Slavko Vinčić i Srbin Srđan Jovanović. Ali, iako su nam ta tri elitna suca geografski najbliža, HNS je, po saznanju portala Gol.hr otišao još dalje.

Tako će dvoboje Hajduk - Dinamo, Rijeka - Hajduk i Rijeka - Dinamo do konca aktualne natjecateljske sezone, a možda i kup-dvoboj Hajduka i Dinama uz finale Kupa suditi elitni suci sa samog vrha toga popisa. Očito je, što košta, platit će se, a suci iz Italije, Španjolske ili Engleske definitivno će više stajati HNS od spomenutog srpsko-bosansko-slovenskog trolista.

Još uvijek nije do kraja poznato tko će točno doći suditi naše derbije, ali Michael Oliver, Anthony Taylor, Jesus Gil Manzano, Clement Turpin, Daniele Orsato, svi su oni "u bubnju" iz kojeg će HNS i UEFA zajedničkim snagama odabrati najbolje rješenje. Sa zanimanjem nam ostaje pratiti liste delegiranja sudaca, jer prvi veliki derbi je već 30. ožujka kada na Poljudu igraju Hajduk i Dinamo

