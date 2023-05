Slovenac koji je ošamario miljenika Torcide: Neću dozvoliti da me vrijeđaju. Prihvatit ću kaznu

U Sloveniji je u subotu završeno posljednje kolo Prve lige Telemach. Olimpija je osvojila naslov prvaka, Celje je drugo, a Maribor, o kojem se često piše u hrvatskim medijima, na kraju je treći. Liga se završila i jednim incidentom na samom kraju utakmice između Radomlja i Domžala, kluba kojeg se zbog suradnje s Hajdukom naziva filijalom splitskog kluba, splitski klub tamo na posudbi ima tri igrača.

Ružni incident u samoj završnici prouzročio je trener Domžala Oliver Bogatinov koji je u jednom verbalnom sukobu ošamario sportskog direktora gostiju, Senijada Ibričića.

- Žao mi je zbog tog čina. Ibričić i ja smo nakon utakmice požalili zbog toga. Mladi navijači gledaju ovo i nije primjereno. Ali drago mi je da je integritet natjecanja ostao čist. Na kraju je nogomet pobijedio i četvrto mjesto osvojeno je na terenu - rekao je za Sportklub.

- Iako me smatraju miroljubivom osobom, ne smijem dozvoliti da me netko vrijeđa. I ako sam sada ja problem, jer želim osigurati integritet natjecanja i jer sam postavio granicu kada netko dolazi prema našoj klupi i vrijeđa nas, i to je u redu. Prihvatit ću svoju kaznu. Ali mislim da nešto nije u redu s našim društvom ako se kažnjava onoga koji postavlja granicu, a ne onoga tko je agresivan i provokativan u svojim postupcima - smatra Slovenac.

- Što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. Ulog u ovoj utakmici bio je velik, emocije su napravile svoje. Dogodilo se što se dogodilo, pričali smo o svemu kad su se stvari smirile i tu je priča za nas završena - izjavio je Ibričić koji nije reagirao na šamar, samo se nasmiješio i nastavio raspravu.