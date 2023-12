'Srbi su u Beogradu ispali gospoda i s nama napustili teren. Taj poraz označio je raspad generacije'

Legendarni hrvatski nogometaš Aljoša Asanović gostovao je u podcast Mojih TOP 11 kod voditelja Nebojše Petrovića u kojem je između ostaloga pričao o čuvenoj utakmici između Jugoslavije i Hrvatske na beogradskoj Marakani. Dogodilo se to u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2000. godine, kada je na stadionu odjednom nestalo struje.

GALERIJA Dalić i vatreni od male Hrvatske uvijek učine velesilu

- Ta utakmica je pokazatelj mentaliteta cijelog našeg područja. Hrvatska javnost je unapred upisala tri boda. U Zagrebu se na nekoliko lokacija pripremalo slavlje za prvo mjesto u grupi i plasman na završni turnir. A mi igramo protiv ekipe koja u svojim redovima ima Sinišu Mihajlovića, Piksija Stojkovića, Predraga Mijatovića, Savu Miloševića... Shvaćate li o čemu govorim? Halo ljudi, pa ne igramo protiv Malte. To je bio veliki udarac za hrvatski nogomet i generalno početak raspada jedne velike generacije - prisjetio je Asanović, osvajač svjetske bronce u Francuskoj 1998. godine.

VEZANI ČLANCI:

Prva utakmica u Beogradu je imala čuvenu uvertiru povezanu s nestankom struje na Marakani.

- Kome bi bilo svejedno u tom trenutku? Cjelokupna situacija, cijela predigra, događanja u obje reprezentacije. Ono što je najvažnije, ti dečki dolje na terenu ispali su frajeri, gospoda, ljudi. Zajedno su s nama napustili teren. Tenzije su bile velike, ali je prevladao ljudski odnos, svi su se ponašali onako kako zahtjeva jedna gladijatorska utakmica. Nije bilo jednostavno, sjećam se da mi je prvi prišao Dejan Stanković. Imena uopće nisu važna, kapa do poda svima koji su nas otpratili do tunela, a znamo vrlo dobro da taj tunel traje i traje. Nije tako lako doći gore do svlačionica. Ta utakmica u Beogradu je bila pobjeda nogometa - rekla je legenda Hajduka.