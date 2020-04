Slavna glumica sve pustila u javnost! Istina je, imao me gdje je htio, čak i na parketu dvorane

Nove epizode hvaljenog dokumentarnog serijala ''Posljednji ples'' u naslovnu su ulogu gurnule Dennisa Rodmana, osebujnoga tipa koji je izvanredno skakao. Kako ispod NBA obruča, tako i iz postelje u postelju.

Rodman je svojedobno priznao da je u životu promijenio više od čak dvije tisuće partnerica, a njegovoj su neobuzdanosti brojni svjedočili i tijekom njegova boravka u Zagreb u listopadu 2003. godine.

Za tih je nekoliko dana obljubio više mladih Hrvatica, time se bez pardona hvalio i ispred hrvatskih novinara, a koliko je bio nemoguć, dočarao je i prilikom dolaska na utakmicu regionalne lige između Cibone i Olimpije.

Tada je drsko pokušao dotaknuti grudi tek novoizabrane misice Aleksandre Grdić kada mu je uručivala Cibonin dres, a na kraju se narugao svojim domaćinima time što je napustio dvoranu i prije nego što je utakmica počela.

Dakako, njegovih su napadaja ludila bili itekako svjesni i u Chicago Bullsima.

Naime, kada bi zastranio u svom ponašanju izvan terena i kada bi to momčad osjetila, Rodman je imao problema verbalizirati svoju krivnju. Stoga bi to, ponekad, učinio trener Phil Jackson, a drugom prilikom bi sam "Dennis The Menace" svima kupio dar.

Tako je jednom prilikom, neposredno prije Božića, ženama svih suigrača kupio ogrlice. Bila je to njegova tiha isprika.

– Rekli smo mu da nas ubija time jer to je ljepši dar od onoga kojeg smo mi sami svojim ženama pripremili – prisjetio se tadašnji njegov suigrač, danas trener Warriorsa, Steve Kerr.

A Rodman je i prema svojim ženama znao biti pažljiv, a iste je znao iznenaditi i sa seksom na neobičnim mjestima što je potvrdila i njegova tadašnja djevojka Carmen Electra. Prisjetivši se jedne takve epizode, glumica iz serijala "Baywatch", ispričala je novinaru LA Timesa ovo:

– Jednog dana, kada su Bullsi imali dan odmora, Dennis mi je kazao da ima iznenađenje za mene. Stavio mi je povez preko očiju, posjeo me na svoj motocikl i odvezao me u dvoranu za trening Bullsa.

To je bilo ludo, ponašali smo se kao dvoje klinaca u trgovini slatkišima. Seksali smo se gdje god smo stigli – u sobi za masaže, u teretani pa tako i na parketu – kazala je Electra i, uz smijeh, dodala:

– Iskreno, ne mislim da je ikada trenirao žešće u životu nego tog dana.

U dokumentarcu, čije su epizode tri i četiri emitirane protekloga vikenda, govori se i o tome kako je Rodmanu dopušteno da usred sezone (u siječnju) ode na 48-satni dopust jer se prilično potrošio dok se čekalo da se Scottie Pippen vrati zbog ozljede.

Dakako, Rodman je gabarite odmora prekoračio, što je naljutilo Michaela Jordana koji u filmu nije htio iznositi detalje o Rodmanovu naglašenom libidu ali je rekao ovo:

– Morali smo ga izvući iz kreveta. A neću sada ovdje pričati što je i tko je bio u njegovu krevetu.

A bila je to Carmen Electra, koja je priznala:

– Netko je pokucao na vrata, a kada smo shvatili da je to Michael Jordan, ja sam se sakrila. Nisam htjela da me vidi u takvom izdanju, pa sam se sakrila iza kauča pokrivši se dekama, a Jordan je ušao i kazao Dennisu: "Hej čovječe, pa moramo na trening."

Zbilo se to neposredno nakon Rodmanova povratka iz Las Vegasa, gdje je divlje partijao, a Jordan ga je potražio u njegovu stanu koji je bio nasuprot dvorane.

U svojoj izjavi Rodmanova tadašnja partnerica nije spomenula detalj koji ističe redatelj dokumentarca Jason Hehir.

– Doznavši da je Rodman u stanu, Jordan je s kondicijskim trenerom otišao do njegova stana, a kada mu je ovaj otvorio, zgrabio ga je za nosnu naušnicu i izvukao ga. To je nešto što Jordan nije rekao u kameru, ali jest dok smo snimali.