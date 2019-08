Škoti imaju dvostruko veći budžet, ali Rijeka je bila moćna

Velik korak napravili su igrači Rijeke prema play-offu Europske lige. U prvoj utakmici 3. pretkola protiv Aberdeena momčad Igora Bišćana slavila je na Rujevici s 2:0.

Strijelci su bili Čolak u 61. minuti iz 11-erca, te Murić u 88. kada je udarcem s 20-ak metara sjajno naciljao i zabio kraj nemoćnog Lewisa.

Aberdeenov budžet dvostruko je veći od Rijekinog, ali sinoć se to uopće nije vidjelo. Sjajno je Igor Bišćan postavio svoje igrače, toliko dobro da su Škoti tek u 82. minuti prvi i jedini put uputili udarac u okvir Prskalova gola.

A suparničkog trenera, doduše i mnoge navijače Rijeke, iznenadio je što je na klupi ostavio inače standardne Murića i Pavičića.

Bišćanovo iznenađenje

No, s Capanom i Acostyjem u prvih 11 dobio je na čvrstini protiv Škota, a onda je s klupe kao džokera uveo Murića, a ovaj mu je vratio golom za konačnih 2:0.

– Ponosan sam na svoje igrače. Ma da je završilo i 0:0, bio bih zadovoljan, jer dečki su na travnjaku učinili baš sve što sam od njih tražio – rekao je trener Rijeke Igor Bišćan nakon utakmice, pa dodao:

– Ne smijemo se opustiti, oni će kod kuće igrati potpuno drukčije nego na Rujevici. Ali, ovo je lijep rezultat prije uzvrata.

Objasnio je iznenađenja u sastavu za utakmicu.

– Prilagodili smo se malo njima, to je dobro izgledalo. U duel igri smo bili odlični, iako je inače to škotski forte. Dobro poznajem svoje igrače, možda sam neke iznenadio što sam ostavio Pavičića i Murića na klupi, a stavio Capana i Acostyja u prvih 11, no znao sam zašto to radim. Eto, ispala je dobro ta ideja da s njima dobijemo na čvrstini. U Škotskoj isto moramo tako ginuti – zaključio je Bišćan.

Šteta što u jučerašnjoj sjajnoj predstavi igrača Rijeke nije bilo organiziranog navijanja Armade sa sjevera. Najžešći navijači kluba s Rujevice i dalje su u bojkotu, smeta im Bišćanov pomoćnik Renato Pilipović.

Nepotrebno i glupo, nadamo se da će do iduće europske utakmice Armada ipak popustiti.

Uzvrat protiv Aberdeena je na rasporedu za tjedan dana, u četvrtak, 15. kolovoza, s početkom u 19 sati na stadionu Pittodrie u Aberdeenu.

Pred Riječanima je još uzvrat u Aberdeenu, ali sigurno su jednim okom jučer ispratili i susret AEK Larnake i Genta. Na Cipru je završilo 1:1, pa je nakon prvih 90 minuta najizglednije da ćemo u 4. pretkolu Europske lige gledati dvoboj Genta i Rijeke.

Težak poraz Zrinjskog

Navijači Zrinjskog dugo su slavili izbacivanje Utrechta u 2. pretkolu EL, ponadali su se da imaju šanse i protiv Malmöa, no poslije sinoćnjeg nokauta 3:0 u Švedskoj, teško će Zrinjski proći dalje. Trebat će im - čudo.

Marin Tomasov upisao je po jedan gol i asistenciju u jučerašnjoj 5:1 pobjedi Astane protiv Vallette. Strijelac je sinoć bio i Marko Livaja, zabio je za konačnih 2:0 AEK-a kod rumunjske Craiove.

