Skandal zbog dresa! Rusi: "Ovo je pokušaj novog nacističkog pokreta"

Ukrajina je objavila novi dizajn dresa svoje nogometne reprezentacije za nadolazeći Euro u kojem je na dizajnu čvrsto naglašen teritorij Ukrajine koji uključuje poluotok Krim te na kojem stoji natpis "Slava Ukrajini".

Rusija je prisilno prisvojila krimski poluotok 2014. godine i smatra ga dijelom svojeg teritorija, ali svijet to ne prihvaća. Stoga je ruski parlament oštro reagirao na ovaj dres, nazvali su ga političkom provokacijom. Mnogi ruski političari imali su izljeve bijesa i apelirali na krovnu europsku nogometnu organizaciju, Uefu.

U razgovoru za britanski BBC su, pak, iz Uefe odgovorili sljedeće: Uefa je službeno odobrila dres Ukrajine za Euro 2020, sve je u skladu s regulacijama za opremu.

Foto: Ukraine's new kit unveiled ahead of Euro 2020 A slogan reads "Glory to Ukraine!" on Ukraine's new national team shirt unveiled on June 6, ahead of Euro 2020.

Slogan "Slava Ukrajini" je, inače, patriotski slogan kojeg su koristili Ukrajinci pri cijeloj situaciji s Krimom, a taj slogan i onaj "Slava herojima" su također službeni pozdravi vojske u toj zemlji.

No, glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zakarova kritizirala je dresove i navela da je "nogometna momčad prisvojila dio ruskog teritorija, ruskog Krima" te da pokušavaju kreirati "iluziju nemogućeg". Također je nazvala dizajn dresova "pokušajem novog nacističkog pokreta".