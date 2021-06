Hrvatska legenda zaključila: 'On me podsjeća na Ćorlukin početak u reprezentaciji'

Rezultatski gledano, generalna proba prije odlaska na Europsko prvenstvo gdje Hrvatsku u nedjelju prvo čeka sraz s Engleskom na Wembleyu, nije uspjela, naša nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije. Istina, riječ je o suparniku koji je prvi na Fifinoj ljestvici, po mišljenju mnogih i jedan od favorita za naslov europskog prvaka, ali poraz sigurno nije dobro došao zbog samopouzdanja pred Euro. No, bilo je u igri naših i dobih i loših detalja.

– Kad gledamo da je to posljednja pripremna utakmica prije Eura, mogu reći da je utakmica bila solidna. Znate, ipak je u podsvijesti taj početak Eura pa se ne ide baš punom snagom. Ne možemo govoriti o nekoj bajnoj igri, znamo da su očekivanja puno veća. Bilo je dobrih stvari, ali i nekih problematičnih – kaže nam Nikola Jurčević, nekoć i sam igrač koji je igrao na Euru 1996., a onda bio i u stručnom stožeru reprezentacije sa Slavenom Bilićem.

Napad nam je sterilan

Pa što to nije bilo dobro?

– Igra prema naprijed, bili smo sterilni. Nema nas u završnici, dolazimo s premalo igrača. Imamo jaku veznu liniju, Modrić je u Realu, Kovačić je prvak Europe s Chelseajem, Brozović prvak Italije s Interom. To je sigurno jedna od najboljih veznih linija koje će igrati na Euru. No, sva trojica vole prilaziti po loptu i ni jedan od njih ne odlazi često u završnicu. U ovakvom rasporedu to nam donosi posjed, kontrolu, ali ne i pravu završnicu. Jasno je da izbornik vjeruje tim igračima, pa tko ne bi? No, kad bismo imali nekakvu klasičnu “desetku”, kao što su to Vlašić ili Kramarić, bili bismo napadački opasniji, ali onda i ranjiviji, zato Daliću nije lako. A Petković ne može sam, nije on Mbappé, Benzema ili Lukaku kojima se suigrači ne trebaju pridruživati jer oni to sami rješavaju. A ni naši bekovi se nisu dovoljno pridruživali. Dakle, kad bi se pridružio jedan vezni i jedan bočni igrač, već bismo bili puno opasniji u završnici. Pomalo frustrira to što već dulje ne možemo pobijediti neku jaku reprezentaciju, uvuče se to u podsvijest – analizirao je Jurčević te spomenuo i našeg prvog suparnika na Euru.

– U ove dvije zadnje pripremne utakmice Englezi su igrali s kombiniranim sastavima, nisu se uopće uigravali za početak, očito su išli na osvježavanje momčadi.

No, vratimo se mi našim igračima i našim problemima. Jedan od njih je obrana pri prekidima, stalno primamo pogotke nakon njih.

– To se stalno vježba kad se uoči problem, ali sigurno se u glave igrača, članova stručnog stožera i svih nas uvukla nelagoda kad suparnik ima loptu u prekidu, da se ne primi pogodak. Događa se to i drugima. Moramo se odlučiti hoćemo li se braniti zonski, ići čovjek na čovjeka ili kombinirano. I onda vježbati, pa kad par utakmica ne bismo primili gol na takav način, više ne bismo strahovali od prekida, izbili bismo to iz glava.

Može se ponoviti Rusija

Vratio se Vrsaljko, no vidi se da još nije u pravoj formi.

– Dalić ga pokušava vratiti igrom, jedina alternacija mu je Juranović, ali on je baš ofenzivni bek pa ne znam koliko će moći koristiti, s Vrsaljkom smo jači i u skoku.

Spomenuo je Jurčević i neke dobre stvari koje su naši pokazali u susretu s Belgijom.

– U nekim dijelovima utakmice igrali smo baš dobro, u prvih 15-ak minuta i u drugom dijelu 15-20 minuta. Bili smo kompaktni, kvalitetni u defenzivi i nismo puno toga dali inače vrlo jakoj Belgiji koja uvijek stvori tri-četiri prilike.

U Bruxellesu je debitirao Joško Gvardiol.

– Nagledao sam ga se ove sezone, taj dečko djeluje kao da je odigrao stotinu utakmica. Prodoran je, jak, ničega se ne boji. Malo me podsjeća na Vedrana Ćorluku i njegov početak u reprezentaciji. I on je stoper, a počeo je kao desni bek, protiv Rusije u Moskvi nismo imali Srnu i Ćorluka je uskočio i igrao odlično.

Iako neodlučeno s Armenijom i poraz od Belgije nisu donijeli željeno samopouzdanje i pobjednički duh, Jurčević nije pesimističan uoči Eura.

– Sve to može biti dobro, baš kao što je bilo na SP-u u Rusiji. Sjetimo se utakmice s Argentinom, u prvom poluvremenu trebali smo gubiti, a kad smo postigli pogodak kao da smo poludjeli, dalje je sve išlo fenomenalno. Tko kaže da se takvo što ne može dogoditi i na Europskom prvenstvu, pa i na startu protiv Engleske. Možda bude baš tako – zaključio je analizu Nikola Jurčević.