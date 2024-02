Skandal u susjedstvu na pomolu: Je li ovo znak namještanja? Reagirao i komentator: 'Gasite ligu, hitno je'

Nogometno prvenstvo Crne Gore došlo je do 22. kola. Ono je u kompletu odigrano kroz tjedan, a dogodila se i promjena na vrhu ljestvice. Naime, Dečić je na gostovanju s 3:0 pobijedio Mladost iz Donje Gorice, posljednjeplasiranu momčad na ljestvici i tako zasjeo na čelo. Doduše, to mu je prije svega omogućila do danas vodeća Budućnost koja je kod kuće u Podgorici mininalnim rezultatom poražena od Jezera iz Plava.

No, kontroverza se po mišljenju mnogih dogodila na dvoboju Mladosti i Dečića, a vezana je uz prvi gol na utakmici. Reći će neki, hajde, završilo je 0:3, a ako je sporan samo prvi gol, sve je u redu, ali... Način na koji je momčad Dečića postigla taj treći gol dovoljno govori (možda) i o nekim namjerama.

Sporna se situacija dogodila u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Bojan Matić, napadač gostiju i strijelac tog prvog pogotka za Dečić našao se u kaznenom prostoru, a pored njega je stajao domaći obrambeni igrač Zvonko Ceklić. Dotični nadalje, najblaže rečeno, nije učinio ništa u namjeri da eventualno spriječi gol suparnika. Dapače, još je i poskočio, na način da se izmaknuo lopti da prođe pored svog vratara za 0:1.

Mnogi poklonici crnogorskog nogometa odmah su reagirali na društvenim mrežama.

"Gasite ligu. Pod hitno. Pa ovo je nečuveno. Nije se niti trudio spriječiti gol", samo je jedan od komentara. A reagirao je i komentator u izravnom televizijskom prijenosu.

"Pogledajte kako je Ceklić sklonio noge. O čemu se ovdje radi? Zašto? Nevjerovatno. Ili je upravo to i očekivano", rekao je.