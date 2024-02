HNL je neregularan? Glupost! Ovo sa suđenjem otišlo je predaleko, a snimke zapravo otkrivaju jednu stvar

Za nogomet kažu da je najvažnija sporedna stvar na svijetu, no sudimo li prema događajima u Hrvatskoj posljednjih dana, riječ je o apsolutno najvažnijoj stvari u svemiru. "Afera suđenje", u kojoj su ilegalno procurile snimke komunikacije sudaca i VAR sobe posljednjih dana zabavlja hrvatsku javnost, no sve je otišlo puno, puno predaleko. Neki idu i toliko daleko da prvenstvo proglašavaju neregularnim, što je ustvari – glupost. Uostalom, ta snimka otkrila je samo jedno – da su sve sudačke odluke najvjerojatnije – ispravne. Snimke pokazuju i koliko je ustvari stresno i teško donositi takve odluke. Jer kad mi nakon tri dana pregledavanja ne možemo znati je li odluka o zaleđu ispravna, kako je onda sucima koji moraju odlučiti u dvije minute?

Naravno da se ponekad dogode i pogreške, ali gledate li ove sezone Španjolsku i Englesku nogometnu ligu, znate da je tih sudačkih previda kod njih bilo i više nego u HNL-u, unatoč tome što imaju dvostruko više VAR kamera.

No kod nas se svaka pogreška potencira kao da je namjerna, navijači se odmah dižu na noge, ruši se HNS, sudačka organizacija, ma cijela država. A potpuno nepotrebno.

Mamićeve godine vladanja hrvatskim nogometom, a tako i sudačkom organizacijom, ostavile su trag, dobar dio navijača izgubio je povjerenje u ljude u crnom, no treba priznati da se posljednjih godina, otkako je Marijan Kustić preuzeo HNS, to znatno promijenilo nabolje i sigurno više ne postoji klub kojeg se namjerno gura. Taj isti Kustić uspio je pomiriti i sjever i jug, vratio je hrvatsku reprezentaciju u Split nakon godina izbivanja s Poljuda, i zato je u aktualnoj situaciji važno stati na loptu, smiriti strasti, da se taj "rat" nogometnog sjevera i juga ne bi opet razbuktao. Umjesto da uživamo u nikad napetijoj borbi za naslov između tri kluba, stvaramo atmosferu linča na suce i HNS. To je krivi put, put koji bi donio štetu koju bismo morali dugo sanirati.

Prvenstvo se ne može osvojiti na silu, na halabuku, pehar na kraju prvenstva podignut će momčad koja će biti najbolja i koja će najmanje energije gubiti na – prigovaranja.