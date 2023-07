Skandal u reprezentaciji, izbornik seksualno zlostavljao igračice, Fifa sve istražuje

Fifa istražuje nogometnog trenera Brucea Mwapea (63), izbornika zambijske ženske nogometne reprezentacije, zbog seksualnog zlostavljanja igračica.

Naime, Mwape je imenovan izbornikom u svibnju 2018. i pomogao je Zambiji da se po prvi put kvalificira za Svjetsko prvenstvo, a nogometni savez Zambije (FAZ) priopćio je u rujnu 2022. da je pokrenuo istragu o navodima o seksualnom zlostavljanju.

Anonimna reprezentativka Zambije u razgovoru za Guardian ispričala je kako je Mwape od nekih igračica tražio seks u zamjenu za ostanak u reprezentaciji.

"Ako želi spavati s tobom, moraš reći da. Postalo je normalno da trener spava s reprezentativkama'', rekla je reprezentativka za Guardian.

Jedan izvor koji poznaje igračice rekao je da su primili prijetnje, ali ne od samog Mwapea.

"Prijeti im se kaznenim mjerama ako se usude išta reći o onome što se dogodilo. Savez žmiri jer su žene imale dobre rezultate. To je njihov način da javnosti i vlasti pokažu uspjeh i dobar imidž. Ali iza kulisa, vrlo je ružno - rekao je izvor.

