Skandal na kraju Svjetskog prvenstva: O ovome što su napravili Hrvatima nakon zlata još će se pričati

Hrvatska vaterpolska reprezentacija prvak je svijeta. Pobjedom 15:13 nad Italijom nakon boljeg izvođenja peteraca naši su vaterpolisti stigli do trećeg zlata za hrvatsku na SP-ima, nakon Melbournea 2007. i Budimpešte 2017. godine. No, naša se imena nisu našla na popisu najboljih pojedinaca ovoga turnira. Naime, iz World Aquaticsa, svjetske federacije vodenih sportova, nagradu za najboljeg igrača turnira odlučili su dati Francescu Di Fulviju. OK, s time se još čovjek nekako i može složiti, jer Di Fulvio je praktički sam nosio Talijane do finala.

Najbolji strijelac turnira je francuski vaterpolist Thomas Vernoux. Niti tu nemamo što za reći, jednostavno je zabio najviše golova. Ali, dati nagradu za najboljeg vratara ikome drugome osim našem Marku Bijaču je... Reći ćemo, smiješno. Najbolji vratar Svjetskog prvenstva u Dohi 2024. godine po izboru World Aquaticsa je talijanski čuvar mreže Marco Del Lungo.

Marko Bijač je zaslužio biti najbolji zbog svega što je obranio na turniru. Nisu poznata imena ljudi koji su odlučivali o pojedinačnim nagradama za najboljeg igrača i vratara...

FOTO Ovako su barakude proslavile zlato

Zlatna medalja osvojena na Svjetskom prvenstvu u Dohi čak je 17 medalja hrvatskih vaterpolista s olimpijskih igara, te svjetskih i europskih prvenstava. Na svjetskim prvenstvima "barakude" su osvojile čak osam medalja pri čemu tri zlata, srebro i četiri bronce. Prije Dohe, hrvatski vaterpolisti su slavili i na SP-u 2007. u Melbourneu, te 2017. u Budimpešti.

Na europskim prvenstvima hrvatski vaterpolisti su osvojili šest medalja - dva zlata, tri srebra i broncu. Na Olimpijskim igrama imamo zlato i dva srebra. Hrvatski vaterpolisti osvajali su odličja i na Mediteranskim igrama, Svjetskom kupu, Svjetskoj ligi, te Europskom kupu. Kada bi pridodali i te medalje došli bi do brojke od čak 31 medalja.

Dodajmo i kako je hrvatska reprezentacija pod vodstvom Ivice Tucka osvojila čak devet medalja sa OI, SP i EP. Pod Tuckom su vaterpolisti osvojili olimpijsko srebro (2016), pet medalja sa SP-a, pri čemu dva svjetska zlata, te tri medalje s EP-a.