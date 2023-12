Sjećate se nogometaša Hajduka koji je izazvao buru? Završio je odvikavanju od alkohola

Bivša zvijezda kijevskog Dinama i nekadašnji igrač Hajduka Artem Milevski nekada je slovio kao najveća nada ukrajinskog nogometa i predviđali su mu blistavu budućnost. Proglasili su ga nasljednikom kultnog Andrija Ševčenka, ali zbog lagodnog života Milevski nikada nije ispunio očekivanja.

Pad u njegovoj karijeri počinje 2012. godine dok je još igrao za kijevski Dinamo u kojem je imao status velike zvijezde, a zatim je počelo lutanje od kluba do kluba.

Njegov dolazak u Hajduk 2014. godine izazvao je dosta pozornosti u Hrvatskoj, no Ukrajinac se vrlo kratko zadržao na Poljudu. Imao je problema s disciplinom pa je zatim prešao na obližnji Park mladeži u RNK Split jer mu je Dalmacija očigledno jako odgovarala.

Alkohol mu je bio draži od treninga. Prije nekoliko mjeseci umalo ga je koštao života i završio je u bolnici u prilično ozbiljnom stanju.

Srećom, Milevski je otišao na liječenje, a sada se javio na Instagramu. Objavio je fotografiju iz nacionalne opere što je razveselilo njegove pratitelje.

"Dobrodošao natrag", piše jedan, dok drugi dodaje "dobro izgledaš".

A koliko je Milevski zaglibio u alkohol svojedobno je posvjedočio makedonski nogometaš Goran Popov koji mu je bio suigrač u kijevskom Dinamu.

- Artem i ja bili smo bliski prijatelji i družili smo se svaki dan dvije godine. Kad smo igrali nogomet, svaki dan sam mu govorio, štedi novac, kupi dva-tri stana u Kijevu. Imao je plaću od milijun i pol dolara godišnje. Za taj iznos mogla bi se kupiti dva stana od čijeg bi se najma zarađivalo od 3000 do 4000 dolara mjesečno. Kad se otrijeznio, pristao je i rekao: "Gorane, istina je to što kažeš." Ali kad bi popio, glava bi mu se promijenila. Bio je loš za sebe. Kad su se njegovi prijatelji, 15 do 20 ljudi, družili u restoranu, uvijek sam vidio da Milevski nije dao nikome da plati, uvijek je sam plaćao račune - rekao je Popov i dodao:

- Artem je dobar i pametan, ali je loš za sebe. Moramo ga izliječiti. Najvažnije je da više ne pije. Vidio sam njegovu fotografiju, ako se godinu dana nakon završetka karijere udebljaš 30 kila, to nije normalno. Ovo je ozbiljan problem. Moramo se smiriti, nastaviti živjeti i raditi. Kad nema posla, ljudi piju i ostaju sami s lošim mislima. Alkohol ne rješava problem.