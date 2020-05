Sjećate se nje? Napad nožem je ostavio posljedice, progovorila o narušenom zdravlju

Nekada najbolja tenisačica svijeta Monika Seleš (46) otkrila je kako ima narušeno zdravlje. Priznaje kako se neprestano bori protiv anksioznosti.

Prije 27 godina na turniru u Hamburgu napadnuta je kuhinjskim nožem. Tijekom meča poremećeni navijač Steffi Graf ubo je Moniku u gornji dio leđa.

Premda se Monika oporavila za nekoliko tjedana, napad je ostavio psihičku traumu.

Profesionalni tenis nije igrala dvije i pol godine, djelomično i zbog toga što je napadač dobio samo uvjetnu kaznu. Tada je imala 19 godina.

- Problem s anksioznošću imam još od djetinjstva. Sretna okolnost je što sam na vrijeme dobila pomoć, ali i dalje se mučim kada osjetim stres i kada pomislim da sam izolirana. Anksioznost nema granice i svi, koji imamo taj problem, osjećamo se drugačije - kaže Monika Seleš i dodaje:

- Voljela bih podijeliti s vama kako se brinem o svom mentalnom zdravlju.

"I try to incorporate any form of movement into my daily routine, whether that's power walking, dancing, or my favorite, taking my dog for a long walk." - @MonicaSeles10s | #WeThriveInside



Visit https://t.co/MVOa3vYM75 for comprehensive mental health resources for families. pic.twitter.com/N0R3x1s7gk