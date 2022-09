Sjajna vijest za gledatelje, evo gdje možete pratiti Jadranski derbi: 'Mi smo Hajduk, imamo veliku moć i idemo pobijediti'

Završila je reprezentativna pauza od gotovo dva tjedna pa ljubitelji HNL-a dolaze na svoje.

Vraća se nama najzanimljivija nogometna liga i to ovog vikenda uz prijenos na drugom programu HNL-a, nacionalna dalekovidnica će izravno prenositi Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka.

Susret na Rujevici igra se u nedjelju od 15 sati, očekuje se odlično ispunjen stadion dok je ovaj susret privukao i pažnju mnogih pratitelja domaće nogometne scene.

Trener Hajduka Mislav Karoglan održao je na Poljudu press konferenciju ouči derbija.

- Prije svega, želio bih čestitati Lovri Kaliniću i Marku Livaji zbog plasmana na final four Lige nacija. Početni sastav će krojiti naš zdravstveni karton. Dvanaest igrača nam je nedostajalo tijekom reprezentativne stanke, ali uvijek je dobro da juniori osjete atmosferu, očekujem motiviranu Rijeku, ali smo Hajduk i očekujem da pobjedimo na utakmici. Uvijek je teško igrati na Rujevici i to je drugačija utakmica nego na Poljudu. Rijeka je imala dva tjedna pauze bez reprezentativaca i to im je prednost, ali ponavljam, mi smo Hajduk. - optimističan je trener splitskih bijelih.

'Neki igrači su psihološki pali'

- Mi ćemo pokušati da se nametnemo i kroz jedan kvalitetan posjed ugrozimo protivnički gol. Imamo unutarnjih rezervi, određeni igrači su bili u psihološkom padu, ali uz dobar plan mislim da možemo sakriti određene nedostatke. Što se tiče sastava, mogu reći da Sahiti zbog kartona neće igrati, ovo drugo dozvolite da ostavim za sebe, Nikola Kalinić i Grgić neće sigurno igrati, to već znamo. -

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 17.09.2022., Split - Utakmica 10. kola SuperSport HNL, Hajduk-Istra 1961. Mislav Karoglan Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

- 15-godišnjeg Vuškovića mogu pohvaliti na ponašanju, on još uvijek nema pravo nastupa za seniore, ali pratit ćemo njegov proces. Imamo određene informacije o Rijeci, imaju širok kadar, no fokus je isključivo na nama. Bitna je momčad, da ne bude uvijek Livaja, koliko god da je poseban (zabio je četiri gola Rijeci prošle sezone). Meni nema veće casti nego trenirati hajduk, mi imamo veliku moc ali treba odigrati kao momčad. Ja sam imao tek četiri treninga i još nisam imao kiks. Dobri rezultati reprezentativaca dodatna su injekcija našoj svlačionici. Vjerujem da će biti dobra utakmica, ovo je ipak Jadranski derbi - zaključio je Karoglan.

Podsjetimo, Varaždin i Istra (18:00) otvorit će u petak 11. kolo, najzanimljiviji je dakako dvoboj Rijeke i Hajduka koji se igra u nedjelju od 15 sati. U subotu će Osijek ugostiti Lokomotivu u Gradskom vrtu od 16:55, dok od 19 Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kolo će zaključiti Šibenik i Gorica u nedjelju od 17:30.

