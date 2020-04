Sjajna ideja! Dok nema utakmica Slavonci vrijeme krate - Himnovizijom

Karantena, odnosno izolacija tijekom pandemije koronavirusa mnogima od nas diljem svijeta donijela je više vremena dnevno nego što smo na to navikli.

Neki su se zbog tog "problema" jadali na društvenim mrežama, dok su se ostali sjetili načina za popunjavanje viška slobodnog vremena.

Mnogi su se okrenuli učenju novog jezika, svladavanju kulinarskih sposobnosti ili pak vježbanju, a neki su i na spomenutim društvenim mrežama osmislili nove kreativne te zabavne koncepte za traćenje vremena i razonodu.

Tako je svijetom, primjerice, pomoću Instagram stranice 433 zavladao #StayAtHomeChallenge u kojem je mnoštvo profesionalnih nogometaša (pa i onih koji to nisu) prihvatilo izazov tehniciranja s WC papirom.

I hrvatska, točnije, slavonska sportska zajednica je u ovom periodu izrazito kreativna. Društvo s web-stranice Sportalo.hr (koja inače pravovremeno izvještava o svim sportskim događanjima na istoku Hrvatske) je na svojoj Facebook stranici osmislilo Himnoviziju - nadmetanje himni nogometnih klubova u Slavoniji i Baranji.

Princip je posve jednostavan: 44 momčadi iz nižih nacionalnih ili regionalnih natjecanja (dakle, amaterskih klubovi) pristupilo je natjecanju priloživši svoje ode. Budući da su prava natjecanja zaustavljena, ekipa sa Sportala pobrinula se osigurati barem ovo virtualno.

Svaka "utakmica" odigrana je u obliku ankete na Facebook stranici putem koje su svi mogli glasati. Nakon što se u pretkolu očistio "višak" ostale su 32 momčadi pa je sve krenulo dalje po sistemu nokaut faze. Iz runde u rundu glasova je za pojedine ankete bilo sve više i više.

Slavonska nogometna publika je počela gajiti enorman interes te su svi bili oduševljeni novim konceptom tijekom čijeg su se trajanja svi dobro zabavili.

- Ideja je došla iz Baranje. Prijatelj nogometaš, mogu reći i naš vanjski suradnik Vanja Kovač predložio je Himnoviziju i odmah smo to prihvatili. Vidjeli smo razne ankete po web-stranicama, pa smo se i mi odlučili okušati. Kad je cijela ova pandemija započela, mislili smo čak i staviti portal na mirovanje, a na kraju smo imali više posla nego kad se prvenstva redovito održavaju - rekao je Mijo Jozić, jedan od glavnih ljudi sa spomenutog portala, te dodao:

- Interes je bio nevjerojatan, do te mjere da su klubovi radili statističke grafove glasova iz anketa. U glasanje su se uključili i ljudi iz Australije te Južne Amerike, a na Facebooku su naše ankete dijelila čak i pogrebna poduzeća. Nisam nekakav glazbeni stručnjak, ali sam ostao iznenađen koliko dobre himne klubovi imaju. U kreiranju nekih himni sudjelovale su i grupe poput Opće Opasnosti i Bosutskih Bećara - ističe Jozić.

Natjecanje je zaključeno finalom ovog vikenda, a do ultimativne utakmice stigli su NK Dilj iz Vinkovaca te NK Dinamo iz Vidovaca. U finalnoj anketi takozvane "nogometne Dore" glasalo je više od 13 tisuća ljubitelja regionalnog nogometa, a vinkovački klub (inače član Međužupanijske lige Osijek-Vinkovci) odnio je tijesnu pobjedu omjerom 51:49 posto sa samo 200 glasova prednosti.

Zanimljivo je da su Vidovci, selo od oko tisuću stanovnika, za himnu svojeg kluba u finalu zaprimili 6.500 glasova. S druge strane, pobjednička himna "Mi smo Dilj" djelo je autora Vladimira Andrića i možete ju poslušati na YouTubeu, kao i sve ostale himne.

- Odlično nam je svima došlo to zamjensko natjecanje u ovoj situaciji s koronavirusom, dečki s portala su jako dobro sve to osmislili. Dali smo sve od sebe, zvali smo sve koje znamo i eto, na kraju pobijedili. Od svega je ova Himnovizija bila odlična promocija svih klubova, pa tako i Dilja, taman pred 70. obljetnicu kluba. Sve ćemo to objediniti kad kao pobjednik budemo ugostili drugog finalista Dinamo Vidovce u jednoj prijateljskoj utakmici. Sportalo će nam tada dodijeliti nagradu, a kasnije ćemo svi zajedno proslaviti - rekao je sportski direktor Dilja Jurica Bošnjak.

Iako su postojali minimalni problemi (kreiranje lažnih profila za glasanje), ovaj se projekt pokazao kao apsolutan uspjeh. Ukupno se uključilo više od sto tisuća ljudi, publika se odlično zabavila, ali i informirala o klubovima te njihovim zaštitnim znakovima u obliku pjesama. Također, mnoge je klubove, ističu sa Sportala, ovo natjecanje potaknulo pri kreiranju vlastite himne.

- Kad bi se barem deset posto ljudi koji su sudjelovali u anketi uključilo u rad svojih voljenih klubova, u svakom bi klubu postojala vojska ljudi koja bi se mogla angažirati i pomoći napretku amaterskog nogometa ovdje kod nas. Zahvaljujem Vanji na sjajnoj ideji te svim čitateljima koji su se ovako snažno angažirali - sjajno je zaključio Jozić.

Na Facebook stranici Sportala slijedi izbor za najveću nogometnu legendu Slavonije i Baranje, a na popisu su ikone poput Ivice Olića, Roberta Špehara, Tomislava Pavličića pa čak i Mirka "Cro Copa" Filipovića koji je zaigrao u dresu Cibalije.