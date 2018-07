Sinkovići: Englezi su u euforiji, no Hrvatske se ipak pribojavaju

Valent i Martin Sinković pobjednici su najstarije veslačke regate na svijetu. Hrvatski dvojac bez kormilara dominirao je u svojoj disciplini na Kraljevskoj regati u Henleyu, natjecanju koje se održava još od 1839. godine.

Na putu do finala Sinkovići su eliminirali dvije engleske posade. Najprije Palmera i Pusinellija (za tri dužine čamca), a potom Glenistera i Rossitera (za dvije dužine i tri četvrtine čamca) koji su hrvatskoj braći poručili:

- Mi Englezi vratit ćemo vam za ovo u srijedu u Moskvi polufinalu nogometnog SP-a.

Aristokratska je to regata

U finalu su Sinkovići također bili vrlo uvjerljivi, ovaj put protiv Australaca Wattsa i Widdicombea, koji su bolje startali, ali su na sredini staze posustali ne mogavši pratiti ritam hrvatskog torpednog dvojca bez kormilara, pa se Valent pohvalio još i ovim:

- Uspjeli smo i srušiti rekord, najbolje vrijeme koje su dijelili Pinsent i Redgrave odnosno najtrofejniji dvojac ikad Novozelanđani Murray i Bond. A tome se nismo nadali. No, nismo mi jedina hrvatska posada koja je osvojila regatu u Henleyu. Ovdje je 2001. pobijedio i onaj naš brončani olimpijski osmerac iz Sydneyja, a slavili su i Banović i Saraga, u kombiniranom četvercu.

Henley Royal Regatta vozi se Temzom, a specifična je ne samo po tome što se odvija na rijeci nego i što je riječ o nizu nokaut utrka, odnosno dvoboja, pa gledatelji u jednom danu pogledaju i do 90 utrka.

- Doživljaj je bio poseban jer ovaj grad udaljen 50-tak kilometara od Londona za to živi. S obzirom da se vozi niz rijeku i da ima puno gledatelja u čamcima, zna biti i puno valova, jer sve je napravljeno za gledatelje. Publika je duž cijelu stazu, na startu je tek dva metra od vas, a ovdje za vikend bude između 150 i 200 tisuća ljudi, a u ovu subotu ih je bilo oko 100 tisuća. Naše su ime ugravirali u pokal iz 1848. godine, a u trajno vlasništvo dobili smo neki manji pehar - pojasnio je Valent na kojeg se nadovezao Martin:

- Sve je ovdje bilo aristokratski. Da biste ušli na tribinu morali ste biti u odijelu odnosno u haljini ispod koljena, a i mi smo kod primanja trofeja morali doći u odijelima.

Dakako, ni veslači nisu mogli bez nogometa, a braća Sinković nizašto nisu htjeli propustiti hrvatsku četvrtfinalnu utakmicu na SP-u.

- Uh, lakše mi je bilo na startu naše utrke, nego gledati jedanaesterce po drugi put. Opet, žao nam je što nam se ove sezone sve poklapa s nogometnim SP-om jer bismo svakako otišli barem na jednu utakmicu - rekao je Martin, a Valent je dodao:

- Gledali smo utakmicu u kući gdje spavamo. S obzirom da smo sutradan imali finale, nismo mogli u grad, no čuli smo da je bila ludnica. Uostalom, Englezi su navijali za nas jer ne vole Ruse iz političkih razloga. Isto tako, iz sportskih razloga oni bi kao suparnik u polufinalu više voljeli da su Rusi prošli u polufinale jer se naše reprezentacije pribojavaju. Baš kao i Modrićeve genijalnosti. No, znate kakvi su Englezi. Svoje su nogometaše ispratili na SP podcjenjivački, a sada od njih očekuju da budu svjetski prvaci. Zapravo, mnogi su u to uvjereni.

Kao što rekoh, to vam je poznata engleska priča. Najprije podcjenjuju, a onda precjenjuju i misle da su nepobjedivi.

- Ovdje vlada velika euforija, a iz svih medija strši rečenica “nogomet se vraća kući” jer je zemlja u kojoj je nogomet izmišljen u polufinalu SP-a po prvi put nakon 28 godina. Šteta što ne ostajemo ovdje, da u nekom ovdašnjem pubu gledamo tu našu utakmicu s Englezima. Premda nas ne podcjenjuju, dojma sam da oni duboko vjeruju da će igrati finale - rekao je Martin.

S obzirom da su se jučer preselili iz Londona u Luzern, a ondje ih čeka posljednja utrka Svjetskog kupa, gdje će Sinkovići gledati tu utakmicu?

- Gledat ćemo i navijati sa švicarskim Hrvatima u Hrvatskom domu u Luzernu koji je udaljen tri minute pješice od našeg hotela. To smo već dogovorili. Ti nas ljudi uvijek lijepo ugoste, kod njih se i hranimo. Nije to restoran, ali jest prostor za družene iseljenih Hrvata, pa se uvijek i nešto skuha.

Luzern nam je prolazna postaja

Tako je bilo protekle četiri godine, a ovaj put su organizirali zajedničko gledanje polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva - najavio je Valent koji u tom susretu ne daje nikome prednost:

- Dojma sam da su izgledi 50-50. Oni imaju “ubojicu” Kanea, a mi genijalnog Modrića.

U Luzernu će Sinkovići voziti treću regatu Svjetskog kupa i da bi ovo natjecanje osvojili po šesti put trebali biti prvi. No, oni za ovo ljeto imaju znatno veće ciljeve.

- Luzern nam je samo prolazna stanica za Europsko prvenstvo početkom kolovoza i Svjetsko prvenstvo drugog vikenda u rujnu - naglasio je Martin.

