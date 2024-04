Sin slavnog njemačkog napadača uskoro u dresu Hrvatske? Evo kako je to moguće

Hrvatska i Panama su kontaktirale 18-godišnjeg nogometnog napadača Karla Kuranyija iz podmlatka njemačkog prvoligaša Stuttgarta kako bi nastupao za njihove reprezentacije, izvijestili su panamski mediji TVMax Deportes i Futbol Centroamerica. Kuranyiju, rođenom u Njemačkoj, veza s Hrvatskom je majka. Naime, njegov otac je oženio Hrvaticu, Viktoriju Peličić, s kojom ima dvoje djece.

Njegov sin, visok 193 centimetra, ima stoga državljanstvo Njemačke, Hrvatske i Paname. Reprezentacija te srednjoameričke zemlje do 20 godina razmišlja se pojačati mladim Kuranyiem za turnir na kojem će nastupiti u srpnju.

"No izgledi za to se smanjuju. Sve upućuje na to da ga je kontaktirala Hrvatska", izvijestio je portal Futbol Centroamerica. TVMax je također izvijestio kako je Hrvatski nogometni savez (HNS) kontaktirao Kuranyija koji je u ljeto 2022. prešao iz podmlatka Stuttgart Kickersa u podmladak Stuttgarta.

Za Hrvatsku igra ili je igralo više nogometaša porijeklom iz Hrvatske a rođenih u Njemačkoj poput Josipa Stanišića, Marina Pongračića te braće Nike i Roberta Kovača.

Kevin Kuranyi rođen je u Brazilu, no u Njemačkoj je postao nogometna legenda. Cijelu karijeru proveo je u Bundesligi, a za njemačku reprezentaciju odigrao je 52 utakmice i postigao 19 golova.

