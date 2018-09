Simon: Specifični smo, imamo vrlo jakih strana, ali i slabosti

Uoči pobjede nad Slovencima (83:75), najboljoj hrvatskoj vrsti pridružio se i Krunoslav Simon, košarkaš istanbulskog Anadolu Efesa. Simon je u Celje stigao s klupskih priprema u Italiji, u pobjedi nad domaćinima Simon je sudjelovao 12 koševa, 6 skokova i 3 asistencije.

- S obzirom u kakvom su sastavu igrali Slovenci možda nam ova utakmica i nije bila potrebna jer kada je protivnik slab onda i ti igraš slabije. No, najbitnije je da je unutar naše momčadi dobra atmosfera - kazao je Simon kojem nije trebalo puno da pohvata akcije novog izbornika:

- Ne treba tu puno. Uostalom, u Europi se uglavnom igra na isti način, a s glavninom ovih igrača sam igrao, a ja ću imati istu ulogu kao i kod prethodnih izbornika. To je ono što ja igram, nema tu nekih upitnika.

Moramo pobijediti i Poljake

Sa Simonom bi ova vrsta trebala puno dobiti na kreativnosti.

- Možemo to tako reći jer više nema Ukića koji je igrao dosta s loptom. Mi smo speficična momčad, imamo svojih vrlo jakih strana, ali i slabosti, a ja se nadam da ću pomoći u igri s loptom.

Igra kvalitete kao protiv Slovenaca neće biti dovoljna za pobijediti Litvu, u petak u Osijeku.

- Apsolutno je tako. Te dvije utakmice se ne mogu usporediti. U petak nas očekuje nešto sasvim drugo, utakmica na nož od prve sekunde, pogotovo s naše strane jer oni mogu biti komotniji. Oni imaju skor 6-0 i njima nije o glavu, a nama je to utakmica koja će nam puno toga odrediti u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. No, niti pobjeda u toj utakmici neće nam značiti puno ako tri dana nakon toga izgubimo od Poljaka u Gdanjsku.

Bit će nam nezgodni

Na prvu se čini da će najteže biti braniti se od litavske igre dva na dva kojom maestralno dirigira Simonov prijatelj Kalnietis.

- Ne bismo se trebali zavaravati time da ćemo zaustaviti njihov pick and roll i skok u napadu biti dovoljno jer tu je još uvijek jako puno dobrih pojedinaca kao što su Kuzminskas, Ulanovas, pa centar Gudaitis koji će nam, zbog brzine, biti nezgodniji nego što bi to bio NBA centar Valančiunas.

Kao euroligaški igrač, Simon će igrati samo ove dvije utakmice, baš kao i NBA igrači.

- Vidim da je u odnosu Fibe i Eurolige i dalje pat pozicija pa ne gajim iluzije da će euroligaši puštati svoje igrače, no volio bih da se to nekako ispregovara. Kako to da su Turci iz Efesa s reprezentacijom od kolvoza, a da su stranci pušteni puno kasnije?

- U Turskoj je reprezentacija svetinja pa njihov savez klubovima prijeti suspenzijama, a mi stranci smo u drugačijoj situaciji.

