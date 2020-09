Sevilla objavila da je Rakitić potpisao do 2024., Barca se oprostila od Hrvata

Aktualni pobjednik Europske lige, španjolski nogometni prvoligaš Sevilla objavila je kako je s Barcelonom dogovorila povratak hrvatskog reprezentativnog dokapetana Ivana Rakitića (32) u svoje redove.

Iz Seville su objavili kako je Rakitić potpisao četverogodišnji ugovor, do lipnja 2024.

Rakitić je igrao za Sevillu od siječnja 2011. do lipnja 2014. te je u svojoj posljednjoj sezoni u Andaluziji bio i kapetan momčadi, da bi uslijedila šestogodišnja epizoda u Barceloni.

Rakitić je s Barcelonom imao ugovor na još jednu godinu, no odlučio se na odlazak nakon što ga je novi trener Ronald Koeman obavijestio kako nije u njegovim planovima.

Iz Barcelone su objavili kako će Sevilla za Rakitića platiti 1.5 milijuna eura te još devet milijuna kroz varijabilni dio. Također, zahvalili su se hrvatskom veznjaku na šest godina vjernosti tijekom kojih je postao četvrti stranac s najviše nastupa u povijesti kluba.

