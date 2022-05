JUG MAKSIMIRA PRAZAN

Saznajemo zašto Torcida nije ušla na stadion i kako je htjela izigrati pravila Dinama

"Poslali smo im sve upute i pravila, oni su najavili da će doći s određenom koreografijom i Dinamo je to odobrio. No, prije utakmice su se pojavili s potpuno drugačijim rekvizitima, bubnjevima i svačime što nisu najavili. Klub im je ponudio da uđu na stadion bez toga, oni su to odbili i ostali vani", kazali su nam iz Dinama.