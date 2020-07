Saznajemo tko je favorit za klupu Dinama, navijači će biti bijesni!

Igor Jovićević više nije trener Dinama, nakon samo sedam utakmica u kojima je vodio prvu momčad Dinama sporazumno su raskinuli ugovor. Prije negoli je smijenjen, razgovarali smo s Nenadom Gračanom i pitali ga jesu li Jovićević na klupi plavih i Igor Tudor na klupi Hajduka u opasnosti pred derbi, a nekadašnji trener Hajduka i Dinama je rekao:

Više mu nisu vjerovali

“Vjerojatno jesu u opasnosti s obzirom na zahtjeve koje imaju Dinamo i Hajduk.”

I pokazalo se da je odmah pogodio 50 posto, ubrzo nakon tog razgovora stigla je vijest da je Jovićević sporazumno raskinuo s plavima. Bilo je nagađanja da je svojim brojnim rotacijama igrača, davanjem prilika mlađim igračima zapravo provodio klupsku politiku, želju da se u ovim utakmicama kada je Dinamo i matematički postao prvak vidi tko je od njih vrijedan za kadar s kojim će se u novu sezonu. No očito nije bilo tako, loše igre plavih, a i jako mršavi rezultati nakon koronastanke očito su presudili Jovićeviću.

Trener je to koji je naslijedio Nenada Bjelicu, što nikome ne bi bilo lako nakon onakvih rezultata koje je Dinamo ostvario. Od 21 mogućeg boda plavi su osvojili samo 11 bodova s tri pobjede (Varaždin 3:1, Slaven Belupo 3:2 i Inter 1:0), dva remija (Osijek 0:0, Gorica 0:0) i dva poraza (Lokomotiva 0:1 i Rijeka 0:2). Na ljestvici HNL-a u toj postkorona-eri bili bi na petom mjestu, jednom ispred Hajduka koji je osvojio samo devet bodova. Apsolutno je najbolji Osijek koji nema nijedan poraz i osvojio je 17 bodova u sedam utakmica, slijedi Lokomotiva s 14, Varaždin s 13, Gorica s 12, iza Dinama i Hajduka su Rijeka i Slaven Belupo s po osam osvojenih bodova, Istra ih je upisala pet, a jadni Inter nijedan, oni imaju 12 poraza zaredom.

Bodovi čak i nisu nekakav problem Dinamu jer je ionako matematički osigurao naslov prvaka, ali očito su u Maksimiru uvidjeli da Jovićević teško može u Europi uspješno voditi momčad, držati uzde svlačionice prve momčadi i stoga su se odlučili na raskid ugovora.

– Žao nam je zbog tako brzog rastanka, ali moramo pokazati odgovornost u ovim teškim vremenima. U ime kluba zahvaljujem Igoru na velikim rezultatima koje je postigao s našom juniorskom momčadi. Vrata Dinama uvijek će mu biti otvorena – poručio je sportski direktor kluba Zoran Mamić.

Igoru Jovićeviću sigurno nije lako, žao nam je što u svom klubu nije uspio ostvariti ono što je želio.

– Imao sam najbolje namjere, ali nogomet je takav. Lopta mi nije vratila ovaj put, ali odlazim uzdignuta čela iz svog kluba jer ne želim biti opterećenje u ovim vremenima. Zahvaljujem klubu na povjerenju, na prekrasnim godinama u nogometnoj školi te prilici koju su mi dali u prvoj momčadi. Uvijek ću biti dinamovac i vjerujem da je ovo samo doviđenja, a ne zbogom najdražem klubu – rekao je Igor Jovićević nakon raskida ugovora.

U klubu kažu da će javnost pravovremeno obavijestiti o tome tko će biti novi trener Dinama, zasad se s nikakvim imenima ne izlazi u javnost. Kad je Goce Sedloski došao umjesto Jovićevića, nagađalo se da je doveden baš zato da može preuzeti momčad kad bude trebalo, no u nekim pričama čuje se da on ipak nije opcija. Utakmica s Hajdukom je u nedjelju i moguće je da momčad vodi netko privremeni, možda Jovićevićev pomoćnik Damir Krznar, možda on može biti i trajno rješenje.

Iako, zasad je najizglednije da se opet na klupu spusti Zoran Mamić, sadašnji sportski direktor. Nije nemoguće da plavi zavire i u susjedno dvorište s kojim su često poslovali, Goran Tomić s Lokomotivom radi sjajan posao, možda je vrijeme i da Samir Toplak proba voditi nekakav veliki klub... Slobodan je i Niko Kovač, a i njegov brat Robert također. Uz to, Robert je bio na utakmici Lokomotive i Dinama iako ne vjerujemo da je bio zato da bi proučavao Dinamo kao svog i(li) bratova poslodavca.

Novi trener do srijede

No vremena za odabir nasljednika nema puno, još su tri kola do kraja ovog prvenstva, a onda odmah počinju pripreme za novu sezonu kako naše lige tako i kvalifikacija za Ligu prvaka koje Dinamu život znače. I zbog ovih loših Jovićevićevih rezultata u klubu su zaključili da ne bi mogao s plavima napraviti europski rezultat kakav se traži (ulazak u skupinu Lige prvaka ili minimalno Europske lige) pa su se sad odlučili na promjenu kako bi novi trener imao dovoljno vremena za upoznavanje i pripremu momčadi. Plavi bi prvi trening nakon poraza od Rijeke trebali imati u srijedu, do tada će se barem znati tko će voditi momčad na treningu, a vjerojatno će se dotad znati i ime novog trenera.