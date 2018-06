Sarač odlazi,  a plinare će  opet preuzeti izbornik Červar

Svečarski je bilo u Kutiji šibica gdje su rukometaši PPD Zagreba pobjedom nad Nexeom (34:27) potvrdili osvajanje 27. naslova prvaka Hrvatske.

Prigodnim poklonima, a nisu bili satovi, klub se oprostio od čak šest igrača. Od aktivnog igranja oprostili su se Igor Vori, te braća Valčić, Josip i Tonči.

Ugovor je istekao Dobrivoju Markoviću, Davidu Miklavčiću i Domagoju Pavloviću. Oni će rukometnu sreću potražiti u drugim klubovima, Pavlović će u Melsungen, Miklavčić u Gorenje, a Marković još nema klub.

- Došlo je vrijeme da se rastanemo. Tako je valjda moralo biti. Drago mi je da sam s klubom osvojio prvenstvo i kup. Žao mi je što su se na kraju sezone ozlijedili Vuglač i Hrstić. Što se mene tiče za sada ne znam gdje ću i što ću. Prvo ću se dobro odmoriti – rekao je Zlatko Saračević, sad već bivši trener PPD Zagreba.

Pučka veselica za nazočne

A novi trener bit će Lino Červar.

- Sve smo se usmeno dogovorili, a pismeno ćemo nakon što završe kvalifikacijske utakmice protiv Crne Gore za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2019. Godine. Doveli smo nove, mlade, poletne igrače i još je jedina nepoznanica Halil Jaganjac. Igrač želi igrati kod nas, no mora se očitovati Metalurg pa to još čekamo. Vuglač je imao ponudu Meškova, ali ostaje u klubu – rekao je Božidar Jović, glavni menadžer kluba.

Na kraju utakmice, u kojoj su najefikasniji kod zagrebaša bili Horvat s osam, te Bičanić sa sedma pogodak, upriličena je prava pučka veselica. Za sve posjetitelje organizirani su roštilj i pivo. Zanimljivo je da su posljednje tri minute u postavi igrali igrači koji sljedeće sezone neće nositi dres PPD Zagreba.

- Zaista ne znam što bi sad pametno rekao. Bila je to jedna lijepa i duga karijera – rekao je Igor Vori.

Propustio OI zlato svojevoljno

Na veliko iznenađenje puno je pričljiviji bio Tonči Valčić, poznat po tome da izbjegava novinare u širokom luku.

- Ništa ne bih mijenjao u svojoj karijeri. Najviše ću pamtiti svjetsko zlato iz Portugala i igranje na SP-u u Hrvatskoj 2009. godine – rekao je Tonči.

A zašto Tončija nije bilo na Igrama u Ateni 2004. godine?

- To je bila moja odluka. U to vrijeme sam igrao u Drugoj španjolskoj ligi i mislio sam da nisam u takvoj formi da mogu pomoći reprezentaciji. Lino me je zvao, ali je moja bila zadnja. Sad mi je žao što nisam išao jer bi imao olimpijsko zlato u vitrinama – zaključio je Valčić.