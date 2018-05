Montpellier drugi put u povijesti osvojio Ligu prvaka

Montpellier je drugi put u povijesti osvojio rukometnu Ligu prvaka. U finalu u Kölnu su u francuskom finalu s 32:26 bili bolji od Nantesa i tako ponovili uspjeh iz 2003.

Nantes je bolje otvorio i poveo 5:3, no serijom 7:2 Montpellier preuzima vodstvo koje održava do poluvremena (16:13).

Na krilima Hansena Nantes dolazi do izjednačenja na početku nastavka, a igru su bili do sredine drugog poluvremena. Tada Montpellier serijom 5:0 odlazi na 29:24, a tu su prednost rutinirano sačuvali do kraja.

Kod pobjednika Diego Simonet i Ludovic Fabregas zabili su po šest golova, kao i Kiril Lazarov kod poraženih.

U utakmici za treće mjesto PSG je s 29:28 pobijedio Vardar. Za pobjednike je Nedim Remili postigao devet golova, dok Vardaru nije bilo dovoljno sedam golova Luke Cindrića. Ivan Čupić dodao je pet za poraženu momčad.