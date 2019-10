S Čilićem i Ćorićem u nikad lošijoj formi očekujemo Davis Cup, mogu li 'uskrsnuti'?

Nekad su se nadmetali u broju pobjeda i tko će dalje dogurati na turnirima, a danas se moramo baviti sumornom statistikom o tome na koliko su već turnira ispali na samom startu. Eliminacijom u prvom kolu Beča kod Borne Ćorića ta se brojka povećala na osam (Marseille, Indian Wells, Madrid, Umag, Cincinnati, Tokio, Šangaj i Beč), dok je Marin Čilić istu sudbinu doživio tek na jednom manje – sedam (Dubai, Miami, Monte Carlo, Budimpešta, Cincinnati, Šangaj i sada Basel). Što se to događa s našim vodećim teniskim dvojcem, nekad trećim (Marin) i 12. tenisačem svijeta (Borna) koji su ovaj tjedan tek 23. i 24. na ATP listi?

Porazi u nizu – nešto novo

– Svima nam je to pomalo čudno. Marin i Borna su nas razmazili, nismo naučeni da ovako ispadaju u prvim kolima. No, ne smijemo zaboraviti da je konkurencija žestoka, da su tu i ozljede, nedostatak samopouzdanja... Činjenica je da su rezultati koje postižu u posljednje vrijeme ispod njihove kvalitete, da ne kažem znatno ispod njihove kvalitete. Gube u serijama, a na to zbilja nismo navikli – kaže Branimir Horvat, bivši tenisač, direktor turnira i trener. Bio je u Beču na nekoliko dana i uživo gledao Bornin poraz protiv Mihaila Kukuškina, 57. tenisača svijeta (4:6, 4:6). Kazahstanac nikako ne leži Ćoriću, ovo je bio Bornin četvrti poraz u dvobojima s njim, izgubio je čak i u susretu Davisova kupa u Varaždinu...

– Borna je grizao do kraja, bilo je i dobrih poena, ali nije iskoristio neke svoje prilike. Vidi se da mu Kukuškin ne leži, ali Kazahstanac je i odličan tenisač, puno bolji od plasmana pa i imidža koji ima, tako da sigurno nije dobar ždrijeb za prvo kolo – napominje Horvat.

Koliko su i česte promjene trenera sputale Bornu? Nedavno je prekinuo suradnju s Riccardom Piattijem, koja je počela u prosincu 2017. i bila prilično uspješna?

– Svakako da promjene trenera utječu na rezultate, uvijek je potrebno neko vrijeme za prilagodbu. Ne znam zbog čega je puknula suradnja s Piattijem i njegovim timom, ali je činjenica da je počela jako dobro i da su nakon prekida s njim uslijedili lošiji rezultati. Istina, Antonio Veić je s njim, dobro je da on bude dio tima, ali Borni možda treba i netko iskusniji - smatra Horvat.

Borna najbolji kad je najteže

I sad s Čilićem i Ćorićem u takvoj formi, nikad lošijoj, očekujemo Davisov kup. Mogu li Marin i Borna u reprezentaciji na neki način “uskrsnuti”?

– Igranje za reprezentaciju drugačije je od nastupa na turnirima i to je ta draž Davisova kupa. Ozračje u reprezentaciji je dobro i ja vjerujem da Madrid može biti prekretnica za naš dvojac. Igrat će s dodatnom voljom i mogao bi to za njih biti i dodatni impuls. Iza Marina je već sjajna karijera, ali ja sam uvjeren da nije rekao posljednju riječ. A siguran sam da će se i Borna vratiti, to je samo pitanje vremena. Nadajmo se da će to biti što prije, da će se stvari oko njega posložiti. Borna je pokazao da je najbolji kad je to najteže i najvažnije, a to je odlika šampiona – istaknuo je Horvat.

>>> Pogledajte veliko finale na Šalati