MOO IM ODOBRIO

Rusi i Bjelorusi mogu nastupati na Zimskim olimpijskim igrama, ali pod jednim uvjetom

Parade dedicated to 45 anniversary of the Olympic Games 1980, in Moscow
EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.09.2025.
u 00:06

Rijetka prisutnost Rusa i Bjelorusa u francuskoj prijestolnici - ukupno 25 sportaša sa pet medalja - zadovoljila je olimpijsko tijelo, koje je željelo okupiti sportaše iz cijelog svijeta, a istovremeno izbjeći bojkot Ukrajine i njezinih najbližih saveznika.

Među narodni olimpijski odbor u petak je odobrio sudjelovanje ruskih i bjeloruskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. ali pod neutralnom zastavom i strogim uvjetima, kao i na Igrama u Parizu.

"Izvršni odbor zauzet će potpuno isti pristup kao onaj usvojen u Parizu", objavila je novinarima nova predsjednica MOO-a, Kirsty Coventry. To uključuje dopuštanje sportašima da se natječu pod neutralnom zastavom, kao pojedincima, pod uvjetom da nemaju veze s vojskom i da nisu javno podržali invaziju na Ukrajinu.

Ova odluka, usvojena na sastanku u Milanu, iščekivana je mjesecima i ne predstavlja iznenađenje, budući da je Kirsty Coventry pridonijela rješenju usvojenom u Parizu i od tada se od njega nije distancirala.

"Bolje je za naš pokret osigurati da su svi sportaši zastupljeni", izjavila je Zimbabveanka nakon izbora u ožujku za čelnicu svjetskog sporta.

Veličina njihove delegacije sada ovisi o međunarodnim federacijama, koje su odgovorne za proces kvalifikacija, od kojih neke i dalje zabranjuju Rusima i Bjelorusima sudjelovanje na svojim natjecanjima.

To se posebno odnosi na Međunarodnu skijašku federaciju - čije discipline čine više od polovice postolja na Zimskim olimpijskim igrama - te na biatlon i sanjkanje, dok klizačka federacija dopušta jednog natjecatelja po naciji i po disciplini.
