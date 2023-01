Rus ušao u polufinale Australian Opena pa porukom izazvao međunarodni skandal

Ruski tenisač Karen Hačanov, nakon plasmana u polufinale Australiana Opena u Melbourneu, našao se na udaru kritika Azerbajdžana zbog svoje poruke podrške Nagorno-Karabahu i Armeniji.

Hačanov, kojemu je otac Armenac, do sada je dva puta na Australian Openu u kameru ispisao riječi podrške Nagorno Karabahu, a na tribinama sa zastavama ove regije bodrili su ga i Armenci koji žive u Australiji.

Na to je danas reagirao Azerbajdžanski teniski savez (AFT), koji je poslao protestno pismo sjedištu Međunarodne teniske federacije (ITF) i nazvao postupke 26-godišnjeg Rusa "provokacijom" i "činom mržnje".

El tenista ruso de origen armenio, Karen Khachanov, volvió a mostrar un mensaje de apoyo a #Artsakh tras su última victoria en el Open de Australia.



«¡¡¡Seguid creyendo hasta el final!!! ¡¡¡Artsakh mantente fuerte!!!» https://t.co/Y3981nhXn9 pic.twitter.com/Y0k8pUIpIY — Imperio Armenia 🇦🇲 (@ImperioArmenia) January 22, 2023

"Savez osuđuje ovaj čin i traži kažnjavanje tenisača. Ujedno je pozvao krovni teniski savez na poduzimanje strogih mjera za sprječavanje ovakvih incidenata u budućnosti", stoji u priopćenju AFT-a.

ITF još nije odgovorio, no Hačanov je na konferenciji za novinare nakon četvrtfinalnog meča protiv Amerikanca Sebastiana Korde rekao da mu nitko od dužnosnika turnira nije rekao ništa o daljnjim porukama.

"Imam armenske korijene. S očeve strane, s djedove, čak i s majčine strane. Ja sam polu-Armenac. Da budem iskren, ne želim ići dublje od toga. Samo sam htio pokazati podršku za moje ljude, to je to," rekao je polufinalist US Opena.

Armenija i Azerbajdžan već se desetljećima spore oko kontrole nad većinski armenskom regijom Nagorno-Karabah, koja se nalazi unutar međunarodno priznatih granica Azerbajdžana.

Najgore borbe u regiji dogodile su se nakon raspada Sovjetskog Saveza između 1991. i 1994., kada je poginulo oko 30.000 ljudi. Nakon što je dogovoren prekid vatre, ali ne i konačno rješenje sukoba, borbe su ponovno izbile 2020. godine, odnijevši više od 6500 života, a ponovno izbijanje nasilja u regiji dogodilo se prošlog rujna i odnijelo je stotine života.

Azerbajdžan ima 10.14 milijuna stanovnika, a Armenija 2.8 milijuna, no zato ima izrazito veliku dijasporu koja se procjenjuje na oko 8 milijuna Armenaca izvan domovine.

Tsitsipas treći put zaredom u polufinalu

Četvrti tenisač svijeta, 24-godišnji Grk Stefanos Tsitsipas, treću godinu zaredom probio se do polufinala Australian Opena, pobijedivši u četvrtfinalu 21-godišnjeg Čeha Jirija Lehečku (ATP - 71.) sa 6-3, 7-6 (2), 6-4 za dva sata i 17 minuta.

Po jedan oduzeti servis u prvom i trećem setu te pet spašenih "break-lopti" i odlično odigran 'tie-break' drugog seta donijeli s Tsitsipasu šestu pobjedu u isto toliko odigranih četvrtfinalnih mečeva na Grand Slam turnirima.

Za mjesto u svom prvom finalu na Australian Openu, a drugo u karijeri na Grand Slam turnirima, Grk će se boriti protiv 26-godišnji Karena Hačanova (ATP - 20.) koji je do polufinala stigao nakon što mu je Amerikanac Sebastian Korda (ATP - 31.) predao meč, pri vodstvu Rusa 7-6 (5), 6-3, 3-0. Korda je tijekom meča osjetio bol u desnom zglobu zapešća, dvaput zatražio liječničku pomoć, ali se u trećem setu odlučio na predaju.

Tsitsipas protiv Hačanova vodi sa 5-0 u međusobnim dvobojima, ali ovo će biti njihov prvi obračun na Grand Slam turnirima i u meču na tri osvojena seta.

Osim mjesta u svom drugom Grand Slam finalu, Tsitsipas ima i dodatan motiv, jer bi mu naslov pobjednika Australian Opena donio proboj na čelno mjesto ATP ljestvice. Osim Grka, šansu za ponovni proboj na vrh ATP ljestvice osvajanjem desetog naslova u Melbourneu ima i Srbin Novak Đoković, koji će u srijedu igrati svoj četvrtfinalni meč protiv Rusa Andreja Rubljova.

AUSTRALIAN OPEN, tenisači - četvrtfinale

Karen Hačanov (18) - Sebastian Korda (SAD/29) 7-6 (5), 6-3, 3-0, predaja

Stefanos Tsitsipas (Grč/3) - Jiri Lehečka (Češ) 6-3, 7-6 (2), 6-4