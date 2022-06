Rudić: Koristio sam znanost za informacije koje su mi dale prednost

Uvodnu riječ u temu "Znanost i sport" imao je prof. dr. sc. Igor Jukić, ravnatelj novoustanovljenog centra izvrsnosti (CIRSP), a njemu su se na panelu pridružili njegov fakuletski kolega s KIF-a Damir Knjaz te genetičar svjetskoga glasa Dragan Primorac, vrsni kondicijski trener Pero Kuterovac te najtrofejniji vaterpolski trener svih vremena Ratko Rudić. A upravo je Rudić, čovjek iz prakse, najbolje poentirao po pitanju korištenja znanosti u sportu:

- Od početka trenerske karijere surađivao sam s institutima i ekspertima. U toj svojoj želji za novim znanjima ponekad sam i pretjerivao, no tako sam dolazio do informacija koje drugi nisu imali. Primjerice, kada sam bio talijanski izbornik, Talijanski olimpijski odbor omogućio mi je da radimo istraživanja čije rezultate nismo objavljivali. Jer, bili smo vlasnici nečega što drugi nisu znali i to nam je davalo prednost. Ja sam prije 40 godina bio toliki fanatik istraživanja da sam gledajući televizijske snimke mjerio brzine i udaljenosti, ono što se danas radi GPS-om. Prema mojem mišljenju, ovaj bi se centar trebao baviti i razvojem sportaša u predpubertetskoj dobi jer su tada najsposobniji da prime podražaje, a oni će nas predstavljati u svijetu 2030.

Drugi panelist iz prakse, Pero Kuterovac, bio je bolno iskren:

- Mi debelo kasnimo i ovaj smo centar trebali osnovati davno prije. Mi treneri trebamo znanstvenu podršku koja će nam ponuditi nove metode razvoja sposobnosti sportaša ili pak efikasnije metode oporavka.