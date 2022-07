Ronaldo napušta 'brod koji tone': Ugledni novinar objasnio razloge iza odlaska portugalske zvijezde

Cristiano Ronaldo želi napustiti Manchester United i to je poručio upravi kluba. The Times tvrdi da je Portugalac poručio čelnicima kluba s Old Trafforda da je vrijeme da ode iz Manchestera. Jedan od najboljih igrača u povijesti prošle se godine vratio u klub u kojem je počeo uspon.

No nakon samo jedne u nizu razočaravajućih sezona nakon odlaska sir Alexa Fergusona, Portugalac želi otići. Glavni razlog je činjenica da United iduće sezone neće igrati Ligu prvaka, a Ronaldo od 2003. nikad nije propustio igrati u elitnom natjecanju.

Jučerašnju informaciju The Timesa potvrdio je i Fabrizio Romano, koji je detaljno objasnio razloge Portugalčeve odluke.

- Nije zadovoljan trenutnom situacijom u Manchester Unitedu. Rekao je klubu da želi otići ovoga ljeta u slučaju da dobije važnu ponudu. Ronaldova poruka Unitedu je jasna: on ne osjeća da je klub ambiciozan jer se želi odmah boriti za naslov prvaka. Stav Uniteda se nije promijenio jer i dalje želi zadržati Cristiana pa smatra da on nije na prodaju - objavio je Romano i dodao:

- Ronaldov agent Jorge Mendes već je istraživao opcije prošlih tjedana razgovarajući s Bayernom i Chelseajem, no još nema dogovora. PSG nije na popisu zainteresiranih. Ronaldo nema problema s Erikom ten Hagom, ali bi volio vidjeti nove igrače u Unitedu jer je početak srpnja i svi engleski klubovi su potpisali velike igrače - zaključio je.

Nakon sezone u kojoj je s 37 godina zabio 24 gola povezuje ga se s više klubova, no trenutno nema favorita za njegov potpis.