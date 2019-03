Ronaldo komentirao ozljedu, a ima i poruku za Srbina

Ozljeda portugalske zvijezde Cristiana Ronalda u susretu protiv Srbije u kvalifikacijama za EURO 2020. zabrinula je portugalske navijače, ali i sve u Juventusu. Međutim, CR7 ih je smirio svojom porukom.

"Poznajem svoje tijelo, nisam zabrinut zbog ozljede. Znam da ću se vratiti na teren za tjedan ili dva," kazao je Portugalac.

Ronaldo se ozlijedio u 28. minuti utakmice. Bio je u punom sprintu kada se uhvatio za zadnju ložu i zatražio zamjenu.

U Juventusu se nadaju kako će Ronaldo biti spreman do prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Ajaxa koja je na rasporedu 10. travnja u Amsterdamu

"Sve ćemo vidjeti u idućih 48 sati, ali ponavljam nisam zabrinut. To je nogomet i takve stvari se događaju," dodao je.

Utakmica između Portugala i Srbije završila je 1-1, a dvoboj je obilježio nedosuđeni jedanaesterca za Portugal u 72. minuti nakon što je Antonio Rukavina igrao rukom.

"Situacija je potpuno čista, bio je kazneni udarac," dodao je Ronaldo.

Oglasio se i Rukavina, koji tvrdi kako nije bio jedanaesterac.

"Lopta me prvo pogodila u lice, odnosno u nos, a onda u ruku. Mislim da to nije jedanaesterac. Za njih je to kazneni udarac, za nas nije i to je normalno," kazao je Rukavina za srpske medije.

