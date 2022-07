Ronaldo je otpisan? United ne računa na njega na klupskim aktivnostima

Portugalski nogometni majstor Cristiano Ronaldo neće otputovati s Manchester Unitedom na predsezonsku turneju na Tajland i Australiju, objavili su "Crveni vragovi".

Ronaldo je dobio slobodno vrijeme kako bi riješio obiteljski problem, objavio je klub.

Budućnost 37-godišnjeg Portugalca na Old Traffordu predmet je intenzivnih nagađanja nakon što je navodno rekao klubu da želi otići kako bi igrao u Ligi prvaka sljedeće sezone. No, s Old Trafforda su poručili kako portugalski reprezentativac, koji ima još godinu dana ugovora, nije na prodaju.

Unitedova turneja počinje protiv Liverpoola u Bangkoku 12. srpnja, a potom će igrati protiv Melbourne Victoryja, Crystal Palacea i Aston Ville.

Ronaldo je postigao 24 gola u svim natjecanjima za United koji je završio na šestom mjestu lige i ostao je bez kvalifikacije za Ligu prvaka.