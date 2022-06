Roger Federer rastužio fanove odgovorom na pitanje o povratku tenisu ove godine

Roger Federer rekao je da se "definitivno" namjerava vratiti vrhunskom tenisu 2023., no dodao je da nema nikakvih konkretnih planove osim nastupa na Laver Cupu i domaćem turniru u Baselu kasnije ove godine.

Bivši svjetski 'broj jedan' koji će u kolovozu napuniti 41 godinu, nije igrao od srpnja prošle godine, kada je ispao iz Wimbledona u četvrtfinalu protiv Huberta Hurkacza.

Ranije ove godine, Federer je potvrdio svoje planove da zajedno sa Španjolcem Rafaelom Nadalom nastupi na Laver Cupu u Londonu, prije natjecanja na švicarskom turniru u dvorani.

- Da, definitivno - rekao je Federer za novine "Tages-Anzeiger" na pitanje želi li se vratiti na ATP turneju 2023.

- Kako i gdje, još ne znam. Ali to bi bila ideja.

- Nisam još planirao više od Laver Cupa i Basela. Nakon Basela, sezona je ionako gotova. Važno mi je da se ponovno osposobim kako bih mogao u potpunosti trenirati. Nakon što to napravim, mogu birati koliko mnogo turnira mogu nastupiti - dodao je.

- Laver Cup je dobar početak, ne moram igrati pet mečeva u šest dana. Moći ću to učiniti u Baselu - nastavio je Federer.

