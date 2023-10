Robert Prosinečki otkrio Turcima što trebaju napraviti kako bi pobijedili Hrvatsku

Uoči utakmice Hrvatske i Turske na osječkoj Opus Areni u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine, turski mediji tražili su sugovornika koji bi im objasnio situaciju iz perspektive vatrenih.

Pronašli su ga novinari portala Fanatik u Robertu Prosinečkom, bivšem hrvatskom reprezentativcu i donedavnom treneru hrvatskog prvoligaša Rudeša.

Prosinečki je tijekom svoje trenerske karijere u dva navrata vodio turski Kayserispor te jednom Denizlispor, pa tako već ima svoju poveznicu s Turskom.

- Hrvatska je uvijek Hrvatska. Dugogodišnja praksa igranja zajedno jedan je od najvažnijih faktora koji čine razliku na reprezentativnoj razini. Ako imate grupu igrača koji su usvojili plan igre, dobro se poznaju i pomažu jedni drugima, čak i ako se okupljate svega 3-4 puta godišnje, te navike će vam omogućiti da steknete nadmoć. To vrijedi za Hrvatsku. Iako s vremena na vrijeme dolazi do malih promjena u sastavu, uvijek igraju sjajno - prve su riječi Prosinečkog u intervjuu za turski medij, pa je potom nastavio:

- Montella, kao i svi ostali, zna kakvu igru ​​igra Hrvatska. Pristup koji je izuzetno strpljiv u posjedu lopte, nema žurbe, uspješnost dodavanja je tako visoka da čak i uspava protivnika, a iz malog broja stvorenih prilika ostvaruje rezultat.

Zatim je novinar Fanatika upitao Prosinečkog kojim bi stilom igre i kojim načinom Turska mogla pobijediti Hrvatsku, a ovo je bio odgovor 'Malog Žutog':

- Ono što je važno za Turke je koliko mogu biti učinkoviti u ometanju ove kvalitete dodavanja. Da, najlakša opcija je protiv Hrvatske igrati defenzivno i tražiti rezultat kroz kontre. Ali to ionako svi rade. Turskoj treba jača taktika da se vrati s pobjedom s obzirom na situaciju u skupini - rekao je, pa potom objasnio tu jaču taktiku:

- Umjesto prepuštanja lopte suparniku i potpunog branjenja, Hrvatsku treba napasti snažnim presingom s dinamičnim igračima u prednjem polju. Za to je potrebno forsirati greške i igrati hrabro. Ako je cilj pobijediti, Montella će trebati agresivan pritisak u prednjem terenu koji je koristio kao trener Adana Demirspora. Naravno, to nije lako igrati. Vrlo važna je obrambena tranzicija. Neće biti lako u kratkom vremenu prevladati obrambene probleme koje je Turska imala tijekom Kuntzova razdoblja. To je ključno za Turke, ali nekako moraju iznenaditi Hrvatsku da bi pobijedili - istaknuo je Prosinečki.

Hrvatska je prva u kvalifikacijskoj skupini D s deset bodova iz četiri susreta, a deset bodova ima i drugoplasirana Turska koja je odigrala utakmicu više.