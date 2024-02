Rijeka kažnjena zbog kontroverznih povika Armade prema Livaji, evo kakve su 'čestitke' dobili Dinamo i Hajduk

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 24. kola.

Dinamo - 4.200 eura

GNK Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 24. kola Dinamo - Rijeka domaća navijačka skupina (BBB), smještena na sjevernoj tribini, u 43. i 50. minuti aktivirala po jednu dimnu napravu plave boje, u 71. minuti aktivirala osam dimnih naprava, dvije petarde i tri baklje, u 75. minuti zapalila dvadeset baklji, te u 80. i 85. minuti zapalila po jednu baklju, dok je gostujuća navijačka skupina Armada u 48. minuti zapalila jednu baklju koja je bačena na tartan stazu i u 61. minuti zapalila osam baklji bačenih na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 4.200 eura.

Rijeka - 7.100 eura

HNK Rijeka se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 24. kola Dinamo - Rijeka gostujuća navijačka skupina Armada, smještena na južnoj tribini, u 48. minuti zapalila jednu baklju koja je bačena na tartan stazu i u 61. minuti zapalila osam baklji bačenih na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 1.000 eura.



Kažnjava se i zato što je gostujuća navijačka skupina Armada, smještena na južnoj tribini, prije početka utakmice skandirala “Umri Livaja”, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 6.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7.100 eura.

Varaždin - 5.200 eura

NK Varaždin se kažnjava zato što su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Varaždin - Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj tribini, u 31. minuti zapalili sedam baklji i jednu bljeskalicu, od 40. do 42. minute zapalili četiri baklje i bacili dvije rasprskavajuće rakete, u 48. minuti zapalili su dimnu napravu, u 67. minuti zapalili dvije baklje, od 70. do 73. minute zapalili četiri dimne naprave i dvadeset i sedam baklji, kojom prilikom je sudac zbog nastalog gustog dima u 71. minuti zaustavio igru u trajanju od dvije minute, u 79. minuti zapalili jednu baklju, od 81. do 83. minute zapalili su dvije dimne naprave, šest baklji te bacili dvije rasprskavajuće rakete te u 87. minuti zapalili jednu dimnu napravu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 eura.



Kažnjava se i zato što su gledatelji na zapadnoj tribini u 39. minuti uzvikivali “Cigani, Cigani” prilikom dodjele javne opomene igraču NK Varaždin, Belcaru, te su u 84. minuti ponovno uzvikivali “Cigani, Cigani“ prilikom dodjele javne opomene igraču NK Varaždin Drožđeku, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 2.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 5.200 eura.

Hajduk - 6.700 eura

HNK Hajduk se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Varaždin - Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj tribini, u 31. minuti zapalili sedam baklji i jednu bljeskalicu, od 40. do 42. minute zapalili četiri baklje i bacili dvije rasprskavajuće rakete, u 48. minuti zapalili su dimnu napravu, u 67. minuti zapalili dvije baklje, od 70. do 73. minute zapalili četiri dimne naprave i dvadeset i sedam baklji, kojom prilikom je sudac zbog nastalog gustog dima u 71. minuti zaustavio igru u trajanju od dvije minute, u 79. minuti zapalili jednu baklju, od 81. do 83. minute zapalili su dvije dimne naprave, šest baklji te bacili dvije rasprskavajuće rakete te u 87. minuti zapalili jednu dimnu napravu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 6.700 eura.

Prekida se postupak u odnosu na disciplinsku prijavu časnika za sigurnost protiv HNK-a Hajduk za prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, počinjenog na utakmici 24. kola Varaždin - Hajduk. Postupak će se nastaviti nakon odluke Žalbene komisije HNS-a po žalbi HNK-a Hajduk izjavljenoj protiv odluke broj 024/24 od 15. veljače 2024. godine.