Rendulić: 'Sreća nisam znao da je Barišić prošle godine promašio penal. Postavio sam ga da šutira'

HŠK Zrinjski Mostar je jedanaestercima prvi put u povijesti kluba izborio drugo pretkolo Lige prvak a. Pobijedivši prvu utakmicu protiv armenskog Urartua s 1:0, na domaćem terenu nakon 120 minuta igre rezultat je bio 3:2 za Uratu. U idućem kolu čeka ih bolji iz susreta Slovana Bratislave i Hesperangea koji su u prvoj utakmici odigrali neriješeno, 1:1.

"Prije utakmice sam govorio da su ovo dvije jednake ekipe. Šanse su bile iste. Ljudi ne prate njihovu ligu i onda ih podcjenjuju. Sretni smo zbog pobjede. Drago mi je da smo prvi put u povijesti kluba prošli u 2. pretkolo Lige prvaka. Nadam se da ćemo se dokopati grupne faze", rekao je hrvatski trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić.

Junak utakmice bio je vratar Marko Marić. Zlomislić je promašio, ali Uratu nije iskoristio priliku prilikom svoga udarca s bijele točke. Marić je potom obranio idući penal, a potvrdni pogodak postigao je kapetan Barišić.

"Sreća nisam znao da je Barišić prošle godine promašio penal, ja sam ga postavio da šutira peti. Teško je sve to objasniti. Psihološki momenat je utjecao jer smo se nadali prolazu. Htjeli smo taj iskorak u Europi. Čestitam svojim igračima na borbi do kraja, kad smo promašili pena, nije to bilo izgubljeno", izjavio je Rendulić.

