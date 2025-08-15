Ljutiti navijači okomili se na Marka Livaju, kapetan Hajduka našao se na nemilosrdnom udaru

Razočaranje navijača Hajduka je očekivano poslije bolnog ispadanja od albanskog Dinama, a mnogi od njih su žestoko napali kapetana Marka Livaju. U komentarima ispod objave Hajduka poslije poraza od Dinama, mnogi su navijači oštro kritizirali Livaju i podsjećaju na njegov ugovor koji je navodno vrijedan preko milijun eura.

'Svaka čast treneru na hrabrosti što je izvadio Livaju van. Najgori je pojedinac u novoj sezoni. Umjesto da procvjeta i bude sretan sto su napokon i drugi počeli igrati i rasteretili ga, njemu kao da je krivo zato sto nije samo on u centru pažnje', jedan je od komentara na koji se nadovezuje nova kritika...

'On bi da je lopta samo kod njega i ne pristaje se podrediti timu ni 1 %. Igrač je, čarobnjak je s loptom, zadužio nas je svojim dolaskom, ali je isto tako karakterom i ponašanjem nedostojan biti kapetan Hajduka. Ponaša se kao seoski đikan, a ne kapetan Hajduka iz Splita!'

'To se dogodi kad dođeš na utakmicu bez volje, želje i borbe kao npr. što je danas došao Livaja! Njegova igra, ne daj Bože, ali to šetanje po terenu pa to kao navijač Hajduka ne trpim pa makar se radilo i o Livaji', piše drugi ljutiti navijač.