Redar u Beču zbog dresa BiH riskirao otkaz: Pronašli su ga, a ponuda koju je dobio je nevjerojatna

Ključna kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između Austrije i BiH u Beču, ostat će upamćena ne samo po dramatičnom rezultatu 1:1 koji je reprezentaciju Bosne i Hercegovine odveo u doigravanje, već i po jedinstvenom događaju koji je ujedinio navijače. Više od 30.000 bosanskohercegovačkih navijača ispunilo je stadion Ernst Happel, pretvorivši gostovanje u domaću atmosferu, no pravi junak večeri nije bio na terenu, već pokraj njega. Dok su izabranici Sergeja Barbareza vodili bitku za direktan plasman na Mundijal, jedan je čovjek u uniformi redarske službe donio odluku koja ga je preko noći pretvorila u simbol ponosa i hrabrosti. Njegov tihi, ali moćni čin pokazao je da su emocije prema domovini ponekad jače od profesionalnih obveza i straha od posljedica.

Usred zaglušujuće buke i navijanja s tribine na kojoj su bili smješteni najvatreniji navijači BiH, redar zadužen za sigurnost učinio je nešto neočekivano. Dok je obavljao svoj posao, okružen morem navijačkih boja, diskretno je otkopčao službenu jaknu. Ispod nje se ukazao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine s ljiljanima, simbolom koji za mnoge predstavlja više od nogometa. Taj trenutak, iako je trajao svega nekoliko sekundi, izazvao je pravu erupciju oduševljenja. Tribinom se prolomio gromoglasan pljesak i povici odobravanja, a skromni osmijeh na licu mladića otkrio je da je svjestan rizika, ali i da je ponos nadvladao oprez. Njegova gesta postala je viralna, a priča o "redaru s ljiljanima" proširila se društvenim mrežama brzinom munje.

Navijačka skupina "Ljuti Krajišnici" odmah je prepoznala važnost ovog čina i odlučila pronaći svog heroja. Putem svojih kanala pokrenuli su potragu s ciljem da mu se zahvale i uruče prigodne poklone, duksericu i majicu svoje grupe, kao znak poštovanja za hrabrost koju je pokazao. Potraga nije dugo trajala, a identitet mladića ubrzo je otkriven. No, priča je tek tada dobila svoj pravi epilog, pokazavši nevjerojatnu snagu i solidarnost bosanskohercegovačke dijaspore. U priču se uključio Senadin Ferhatović, vlasnik poznate bečke ćevabdžinice i istaknuti član "Ljutih Krajišnika", koji je odlučio otići korak dalje i poslati poruku koja je dirnula cijelu regiju.

Ferhatović je javno pohvalio mladića, nazvavši ga "bosanskim Gazijom" i "hrabrim sinom Bosne". "Rizikovao je svoje radno mjesto. U trenutku kada su emocije gorjele, kada je stadion u Beču grmio o ljiljanima, on je pokazao tko je i čije ime nosi u grudima", poručio je Ferhatović. Osim što je pozvao redara i njegovu cijelu obitelj na večeru, uputio mu je i ponudu koja je odjeknula kao jamstvo sigurnosti i zajedništva. "Gazijo moj, da znaš nešto veoma važno. Ako ti itko, ama baš itko, pokuša ugroziti radno mjesto, kruh tvoje obitelji, samo zato što si na grudima nosio ljiljana, nemoj se sekunde brinuti. Kod Brude ima radno mjesto za takve ljude. Za hrabre. Za iskrene", stoji u njegovoj objavi koja je postala simbol kako se čuva ponos i podržava sunarodnjake u tuđini. Dok reprezentacija BiH čeka svoj put na Svjetsko prvenstvo kroz baraž protiv Velsa, ova priča s tribina podsjetnik je na pobjedu koja se ne mjeri golovima, već srcem.