Realova zvijezda napala čelnike Uefe: Ne brinu o igračima nego samo o svojim džepovima

Vratar belgijske reprezentacije i Real Madrida Thibaut Courtois optužio je Uefu da više brine o profitu nego o dobrobiti igrača koji osjećaju da ih se tretira kao "robote".

Curtois je igrao u obje utakmice Belgije u Ligi nacija u zadnjih par dana, uključujući i nedjeljni susret za treće mjesto protiv Italije.

- To je utakmica za novac, moramo biti iskreni oko toga - izjavio je Curtois za Sky Sports.

- Igrali smo je samo zato jer je za Uefu to dodatni novac i zato jer je to još jedna utakmica na TV-u. OK, za nas je to dobra utakmica jer je bila protiv Italije i dobra je za Italiju jer je bila protiv Belgije, ali pogledajte koliko su momčadi promijenile igrača - i da su Italija i Belgija bile u finalu drugi bi igrali.

Belgijski napadači Eden Hazard i Romelu Lukaku nisu igrali u nedjelju kada je Italija pobijedila 2:1 jer su imali problema s mišićima nakon polufinalne utakmice protiv Francuske tri dana ranije.

- To samo pokazuje da igramo previše utakmica - nastavio je Courtois.

- Sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo u studenom i možda ćemo opet morati igrati prvenstvene utakmice do kraja lipnja. Bit ćemo ozlijeđeni i nitko više ne brine o igračima.

- Nakon duge sezone morat ćemo opet igrati četiri utakmice Lige nacija i imat ćemo dva tjedna odmora što nije dovoljno da igrači mogu nastaviti igrati 12 mjeseci na najvišoj razini - upozorio je.

- Ako ništa ne kažemo, sve će ostati isto. Oni (UEFA) mogu biti ljutiti jer su neki klubovi osnovali Superligu, ali ne brinu o igračima nego samo o svojim džepovima - istaknuo je.

FIFA predlaže promjene u kalendaru natjecanja prema kojem bi se svjetsko prvenstvo održavalo svake dvije godine umjesto svake četiri kao sada.

- Čuli ste da žele da se europsko i svjetski prvenstvo izmjenjuju svake godine. Kada ćemo se onda odmarati? Nikada - upozorio je belgijski vratar.