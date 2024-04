'Razočarao sam se u Hajduk s 12 godina, nikada neću obući taj dres! Oca su tražili novac da zaigram'

Najbolji je igrač Dinama Bruno Petković već godinama predvodi plave na domaćoj i međunarodnoj sceni, profilirao se u pouzdanog napadača hrvatske nogometne reprezentacije. Njegov je gol Brazilu pogurao je vatrene prema pobjedi u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, otvorio im vrata prema polufinalu i brončanoj medalji. Bruno Petković bio je ujedno prvi gost nove sezone emisije 'Knjaz kod vatrenih' Roberta Knjaza uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj ovog ljeta.

GALERIJA Zajec u svlačionici održao govor dinamovcima. Bio je jako emotivan

- Na granici smo, dosta simpatizera Dinamo ima u Hercegovini. U mojoj obitelji svi su bili hajdukovci. Mali Bruno bio je hajdukovac dok se s 12 godina nije razočarao u Hajduk. Tad sam rekao da nikad neću obući dres Hajduka! Bili smo prvaci Dubrovačko-neretvanske županije, zabio sam dva gola Hajduku i bio najbolji na turniru. Neki ljudi, neću ih sad imenovati, konktaktirali su mog oca i tražili su neki mali poguranac da dođem u Hajduk. Koliki novac? Nije mi otac rekao. Ali kao dijete sam sam sebi rekao da neću nikad doći u Hajduk. Kad sam došao u Dinamo, primili su me otvorenih ruku i odlučio sam ostati - rekao je na pitanje zašto nikada nije zaigrao za Hajduk.

VEZANI ČLANCI:

Na Maksimir ga je doveo bivši hrvatski izbornik Mirko Jozić.

- Kako izgleda kad klinac s toliko malo godina odlazi od oca i majke? Bilo je suza, plakao bih. Ali bio sam preponosan kao dijete, htio dokazati da mogu sve. Nisam bio tip koji bi pokazivao slabosti. Nisam požalio, to me jako puno naučilo u životu. Odgovaraš sam za sebe i snosiš posljedice, što je djeci olakšano jer roditelji onda snosi posljedice - otkrio je Petković.

- Nekad kasnim, to mi je najveći problem. Znam zakasniti na trening ako stave u grupu, ne pratim nikad mobitel. Naplaćao sam se kazni, desetak puta u ovih šest godina. To se i ne čini puno. Treba doći sat vremena ranije, recimo trening je u 11, a treba doći u 10. Ja dođem u 10.20. I to ti je automatski kašnjenje. Po minuti te kazne, mijenjala se tarifa nekoliko puta. Pet minuta je 500 eura - priznao je stvari koje mu 'štekaju' u karijeri profesionalnog nogometaša.

- Bio sam svojeglav, mislio da mogu napraviti razliku, ali treneri kažu da moraš biti poslušan i raditi sve po taktici i shemama koje su dogovorene. Ja sam imao svoju ideju. Jedini i isključivi krivac za to sam ja - rekao je o neuspješnoj talijanskoj avanturi tijekom koje je promijenio čak četiri kluba.