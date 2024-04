Jakirović je pronašao recept. Dinamo više ne igra jalov i dosadan nogomet

Nakon remija u Osijeku (1:1) Dinamo u našoj ligi reda samo pobjede, redom su pali Slaven Belupo, Rudeš, Hajduk, Istra 1961 i Gorica, od toga Rudeš, Hajduk i Gorica u gostima. Plavi su tako napravili lijepi niz, ozbiljno su pobjegli Hajduku i jednako ozbiljno prijete Rijeci. Uz te odlične rezultate, plavi igraju mnogo sigurnije, puno su ofenzivniji. I dok se u prijašnjim utakmicama momčad Sergeja Jakirovića mučila i u našoj ligi, pogotovo protiv suparnika koji bi igrali zatvorenije, plavi su sad zaigrali po onome što je trener Jakirović najavljivao još na zimskim pripremama, agresivnije, okomitije.

No, nije puno mijenjao u sustavima igre, u to su vrijeme plavi igrali i europske utakmice u kojima je učinkovit bio srednji blok protiv jačih momčadi i to su radili dobro osim u uzvratnoj utakmici s PAOK-om u kojoj su teško stradali s 1:5 u Solunu.

Krenulo je s Kupom na Poljudu

No, nakon tog teškog poraza plavi su se okrenuli drukčijoj igri, još su donekle opreznije igrali u Splitu u prvenstvu, ali i vrlo pametno, da bi u polufinalu Kupa četiri dana kasnije napali svim snagama. Da su bili efikasniji, mogli su 'razmontirati' Splićane i deklasirati ih rezultatski, no nisu nezadovoljni ni minimalnom pobjedom i prolaskom u finale Kupa.

U posljednjim utakmicama Jakirović je mijenjao sustave, no najvažnija je promjena igra s dva napadača. U pojedinoj utakmici uz Brunu Petkovića rotirao je Sandra Kulenovića i Frana Brodića i to izgleda jako dobro, obojica su kompatibilni s Petkovićem, plavi dobivaju na agresivnosti, i Kulenović i Brodić ozbiljno napadaju suparničku zadnju liniju, trkački su raspoloženi i podižu cijelu obranu plavih bliže suparničkim vratima.

Igrao je Jakirović povremeno i s trojicom u zadnjoj liniji, a protiv Gorice je tako i krenuo u utakmicu. I izgledalo je to vrlo dobro, Gorici su dopustili tek jednu priliku, no Nevistić je ponovno bio koncentriran i zaustavio pokušaj Rukavine.

Plavi su očito dobro reagirali na promjene, pogotovo na igru s dva napadača.

– To smo probali i dan prije Hajduka i momčad je jako dobro reagirala na to. Prenijeli smo im ideje kako bi to trebalo izgledati, ali mislim da je dobro. Trenirat ćemo taj sustav i dalje pa ćemo vidjeti kako ćemo protiv Gorice – rekao je nakon pobjede nad Istrom Jakirović, a onda zorno u Gorici pokazao da Dinamo može tako igrati i dalje, ostati ofenzivan iako treba biti koncentriran jer u tih 3-5-2 ili 3-4-1-2 postoji opasnost od kontranapada, pogotovo kad je u sredini puno ofenzivno orijentiranih igrača.

Opasno je kad izgubiš loptu

– Radili smo na tome, kad je lopta kod nas, drugačije su linije kretanja. Dobili smo više fluidnosti, s dva napadača opasniji si za suparnika. Pokazalo se dobrim, opasno je kad izgubiš loptu, ali imamo igrače koji se mogu s tim nositi – rekao je nakon 2:0 pobjede u Velikoj Gorici.

Igra s dva napadača očito odgovara i Bruni Petkoviću, on se ionako uvijek volio izvlačiti u sredinu. Plavi bi tada ostajali bez igrača u vrhu napada, a sad kad s njim igraju Kulenović ili Brodić, Petko može raditi to što voli, doći u sredinu i sudjelovati u kreaciji. Dojam je i da bez obzira na to češće ulazi u završnicu, puno ga se više vidi blizu suparničkog šesnaesterca negoli je to bio slučaj ranije. S Petkovićem treba biti potpuno zadovoljan, očito se snašao u ulozi vođe momčadi, puno radi, podržava suigrače, i igrom i verbalno. Takav Petković veliki je dobitak za Dinamo, kao i razigrani Baturina, ali za sve to treba pohvaliti i trenera Jakirovića.

Pronašao je recept za uklanjanje jalovosti plavih, dosadnog kruženja oko suparničke obrane unedogled, Dinamo u posljednje vrijeme igra nogomet kakav su njegovi navijači i željeli. Stoga i ne čudi što ruše rekorde stadiona u HNL-u na kojima gostuju (Kranjčevićeva i Velika Gorica), sad zaslužuju takvu podršku i s njom će, uz takav dobar nogomet, s pravom i dalje jurišati na naslov prvaka.

Do velikog derbija s Rijekom 5. svibnja na Rujevici plavi imaju dvije utakmice s Varaždinom (prva je već sad u srijedu). Između dva sraza s Varaždincima gostuju kod Lokomotive i za očekivati je da će u tim susretima igrati jednako dobro.

