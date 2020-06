Rakitić s 300 utakmica za Barcu četvrti stranac u povijesti

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić odigrao je u subotu 300. utakmicu za Barcelonu čime je postao četvrti stranac s najvećim brojem nastupa u poviejsti katalonskog kluba.

Rakitić, 32-godišnji vezni igrač, odigrao je drugih 45 minuta u pobjedi vodeće Barcelone 4-0 na gostovanju kod Mallorce.

On je Europljanin s najviše odigranih utakmica u 121 godini dugoj povijesti Barcelone jer je nedavno prestigao bivšeg nizozemskog igrača Philipa Cocua.

"Ivan Rakitić slavi", izvijestila je Barcelona u nedjelju u priopćenju.

Ispred Rakitića s 300 nastupa su jedino trojica Južnoamerikanaca. Argentinski napadač Lionel Messi (719), brazilski bek Dani Alves (391) i argentinski veznjak Javier Mascherano (334).

U aktualnoj momčadi Barcelone više odigranih utakmica imaju Messi i katalonski igrači Sergio Busquets, Gerard Piqué i Jordi Alba.

"Rakitić je došao na Camp Nou u ljeto 2014. godine iz Seville te se pretvorio u važnog igrača na sredini terena", navela je Barcelona.

Od 300 utakmica njih 191 je bilo u španjolskom prvenstvu, 59 u ligi prvaka, a ostatak u drugim natjecanjima.

"Potentan udarac i dolazak pred gol iz drugog plana omogućili su mu 35 zabijenih pogodaka. Doda li se tome i 39 asistencija, Hrvat je izravno sudjelovao u 74 pogotka u plavo-crvenom dresu", dodao je klub.

Barcelona je u njegovoj prvoj sezoni došla do druge trostruke krune u svojoj povijesti jer je bila osvojila prvenstvo, kup i Ligu prvaka. Rakitić je dosad osvojio ondje 13 trofeja.

Došao je do četiri pehara španjolskog prvaka od mogućih pet, a 2015. je postao prvak Europe kada je u finalnoj pobjedi 3-1 nad Juventusom zabio gol u četvrtoj minuti. Ima i osvojena četiri kupa, dva superkupa, europski supekup te svjetsko klupsko prvenstvo.

"To sve u očekivanju završetka aktualnog prvenstva i Lige prvaka", napomenuo je klub. Barcelona je deset kola prije kraja vodeća momčad prvenstva, a u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka odigrala je 1-1 kod Napolija.

Rakitić je od dolaska u klub bio u udranoj postavi, a to je mjesto izgubio na početku ove sezone kada je uprava dovela iz Ajaxa deset godina mlađeg Frenkija de Jonga (22). Protiv Mallorce su u formaciji 4-3-3 na sredinu terena istrčalo De Jong, Busquets i Arturo Vidal koji je postigao gol za 1-0. Na poluvremenu je izašao Vidal, a ušao Rakitić.

"Svi igrači u ekipi su mi ključni. Danas smo se odlučili za ovakvu ekipu, a u utorak i petak ćemo se odlučiti za drugačiju", rekao je trener Quique Setién na konferenciji za medije. "Imamo konkurentnu momčad i očekujem da svaki igrač pridonese u onome u čemu mora pridonijeti. U svakom trenutku nastojat ću koristiti ono što mi se tada učini najuvjerljivijim", dodao je.

Setién je na klupu Barcelone sjeo sredinom siječnja, a momčad je od tada odigrala 13 utakmica. Rakitić je u njih sedam nastupio u početnom sastavu, a u šest je ušao za klupe s pričuve.

Setién je 23. svibnja izjavio da "uvijek računa s Rakitićem". "Dok je on igrač Barcelone računam na njega, i to je to", bio je dodao.

Rakitić s Barcelonom ima ugovor na još godinu dana, do 30. lipnja 2021. Rekao je kako do kraja ugovora želi ostati u Barceloni, a i duže bude li moguće.