Rakitić napokon smekšao Barcina šefa: Dosegnuli smo limit s plaćama, ali...

Predsjednik španjolskog nogometnog velikana Barcelone Josep Maria Bartomeu izjavio je kako su u klubu jako zadovoljni hrvatski reprezentativnim veznjakom Ivanom Rakitićem s kojim će razgovarati oko produženja ugovora i povećanja plaće.

- Ivan ima ugovor i jako smo zadovoljni. Prošlo ljeto sam imao jedan razgovor s njime i rekao sam mu da ćemo u pogodnom trenutku moći razgovarati oko poboljšanja njegovog ugovora. Nismo razgovarali do sada zato što smo dosegnuli limit s plaćama za igrače pa nam nije lako. No, razgovarat će se s njime. On je neupitan igrač za ovu momčad. Iz godine u godinu igra sve bolje - rekao je Bartomeu u razgovoru za španjolsku javnu televiziju TVE u Barceloni.

>> Pogledajte što voze hrvatski reprezentativci

Rakitić ima ugovor s Barcelonom do ljeta 2021. godine. Posljednji put je produžio ugovor na svoj 29. rođendan u ožujku 2017. Prošlo ljeto je, nakon osvajanja srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, zatražio bolji ugovor.

U posljednje vrijeme mediji nagađaju o interesu klubova iz Italije i Engleske za njega no sam Rakitić, koji igra u Kataloniji od 2014. godine, poručio je da još puno godina namjerava ostati ondje.

On je član udarne momčadi te je ove sezone već odigrao 46 utakmica. Barcelona se nalazi na korak do obrane naslova prvaka Španjolske budući da sedam kola prije kraja prvenstva ima 11 bodova više od drugoplasiranog Atletico Madrida. U klubu se nadaju osvajanju i Lige prvaka i Španjolskog kupa.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca