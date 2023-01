Barcelona želi vatrenog! Kreću po Brozovića, već su poslali rijetko viđenu ponudu

Jedan od naših nogometaša koji je već godinama najustaljeniji u klubu i reprezentaciji svakako je Marcelo Brozović (30). Veznjak talijanskog Intera neizostavan je dio momčadi koja je osvojila naslov Serie A u sezoni 2020./21. te tako prekinula dugu tradiciju dotad nadmoćnog Juventusa. Kao i Stara Dama, jedan od klubova koji pamti bolje dane jest Barcelona.

Katalonci su posljednjih godina ostali bez većine najboljih igrača. Leo Messi potpisao je za PSG, kamo je 2017. u sklopu najskupljeg transfera ikad otišao i Neymar. Mnoge legende napustile su klub pa je tako Andres Iniesta preselio u Japan, a Gerard Pique objesio kopačke o klin. Još jedna ikona Blaugrane sada će reći zbogom nogometu.

Naime, Sergio Busquets odlazi u mirovinu na kraju sezone i pred Barcom je zahtjev zadatak pronalaska idealne mu zamjene. Navodno su ga pronašli upravo u - Brozoviću! Hrvatski reprezentativac, vlasnik srebrne i brončane medalje s dva posljednja SP-a, već je osam godina na Guiseppe Meazzi i možda je stiglo vrijeme za novi izazov u njegovoj karijeri. Navodno se malo zasitio i ne bi imao ništa protiv transfera.

Zanimljivo, nije riječ o klasičnoj ponudi novac za igrača, već Barcelona Interu u zamjenu za Broza nudi jednog od svojih veznjaka. Franck Kessie bio je među ključnim lica Milana, ali je nakon odlaska u Španjolsku ispao iz konkurencije i trenutno nema svoje mjesto u sredini terena.

🚨 Barcelona have been offered a player swap deal between Marcelo Brozović and Franck Kessié.



(Source: @gerardromero) pic.twitter.com/z2eH6Z0iKG